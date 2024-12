L’acqua di cipolla è uno dei rimedi naturali della nonna migliori, che aiuta a combattere alcuni disturbi legati alla salute.

I rimedi della nonna vengono tramandati di generazione in generazione e, generalmente, includono ingredienti naturali semplici, ma che si rivelano puntualmente estremamente efficaci. Tra i rimedi naturali più appezzati, c’è l’acqua di cipolla. Si tratta, infatti, di una specie di elisir in grado di alleviare diversi disturbi e malanni, grazie alle numerose proprietà benefiche che la contraddistinguono.

L’acqua di cipolla contiene, infatti, vitamine, antiossidanti e sali minerali che fanno bene alla salute dell’organismo. Non tutti sanno che la cipolla è un ortaggio dalle numerose proprietà medicinali, grazie alla presenza di vitamina B6, vitamina C, acido folico, calcio, fosforo e potassio. Scopriamo insieme di più sul potere dell’acqua di cipolla e i rimedi della nonna che funzionano.

I benefici dell’acqua di cipolla, antinfiammatorio naturale per la bronchite

Una calda tisana con cipolla e limone o un semplice decotto di cipolla contrastano la bronchite, ma non solo. Si tratta, infatti, di un rimedio naturale per combattere raffreddore, tosse e altri disturbi influenzali, che funge anche da potente drenante. L’acqua di cipolla è utilissima per le sue proprietà depurative, antibiotiche e diuretiche. Queste sostanze contribuiscono a frenare il danno cellulare causato dai radicali liberi e, a lungo andare, riducono il rischio di sviluppare malattie degenerative. Inoltre, non tutti sanno che il principio attivo della cipolla, l’allicina, conferisce a questo ortaggio un potente effetto antinfiammatorio e disintossicante che contribuisce a ristabilire il buon funzionamento dei reni.

Se volete preparare l’acqua di cipolla, dovete tagliare una cipolla a fettine molto sottili, metterla in un bicchiere d’acqua e lasciarla riposare per circa dodici ore. Al risveglio, potrete bere l’acqua a digiuno. In alternativa, potete preparare un’altra ricetta di acqua e cipolla, come una sorta di antibiotico naturale. Per realizzarlo, avete bisogno di due litri di acqua, due cipolle crude, tre rametti di prezzemolo e il succo di due limoni. Versate due litri di acqua in una pentola e lasciate bollire per qualche minuto. Nel frattempo, sbucciate e tagliate la cipolla a pezzetti, quindi versate l’acqua in una caraffa e aggiungete la cipolla, il prezzemolo e il succo di due limoni. Dopo aver lasciato riposare per due ore, filtrate il tutto e la bevanda è pronta per essere consumata.

L’infuso di cipolla per dimagrire e per la salute dei capelli

Come detto, l’acqua di cipolla vanta anche delle proprietà detox, oltre che antibatteriche, antistaminiche, antisettiche e antinfiammatorie. Il merito è – come detto – dell’allicina contenuta che aiuta l’organismo a diminuire l’assorbimento degli zuccheri, abbassando anche i livelli di colesterolo ed eliminando le sostanze tossiche dannose per reni e fegato. Ovviamente, non si tratta di un aiuto miracoloso, perché occorrono ugualmente uno stile di vita sano e una dieta equilibrata. Non è, ad ogni modo, un rimedio adatto a chi soffre di patologie come coliti e reflusso.

Possono, infine, essere eseguiti degli impacchi di cipolla ai capelli. come? È possibile tritare la cipolla e lasciarla in posa per circa trenta minuti prima di lavare, oppure cospargere i capelli con acqua di cipolla tamponando con un asciugamano e risciacquando dopo mezz’ora per procedere con lo shampoo. Scoprite anche come contrastare la caduta dei capelli e come fare il bagno d’olio.