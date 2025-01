Pixie hair: le idee da copiare per cambiare il look in modo creativo

Il pixie hair è un’acconciatura senza tempo, femminile ed elegante che tante donne amano per sentirse libere.

Taglio chic senza tempo, il pixie hair è diventato un simbolo di stile e freschezza. Se desiderate cambiare il vostro look senza rinunciare alla comodità e alla praticità, questo potrebbe essere la soluzione perfetta. Per chi desidera osare e cambiare, il pixie hair è adatto a diversi tipi di viso.

Versatile, è un’acconciatura elegante e raffinata che tante donne amano. Scopriamo alcune delle idee da copiare sul pixie hair, per cambiare il look in modo creativo.

Il pixie hair con frangia lunga da copiare per un look femminile



Classico che non passa di moda, il pixie hair con frangia lunga è uno dei tagli più femminili e amati tra cui poter scegliere (nonostante si tratti di un taglio corto). Una frangia che sfiora le sopracciglia aggiunge, senza alcun dubbio, morbidezza e movimento. Per quanto riguarda la frangia lunga, questa può essere portata in diversi modi. Pensiamo, ad esempio, a una frangia sfilata, spostata di lato e voluminosa.



Acconciatura adatta a chi ha un viso tondo, dona – senza alcun dubbio – un’aria dinamica e sofisticata. Si presta, particolarmente, a chi ha i capelli sottili, donando un certo spessore. Se state, quindi, cercando un taglio pratico ma, al tempo stesso, elegante e ordinato, questo è l’ideale.

Pixie spettinato per un effetto selvaggio



Un pixie spettinato, poi, è l’ideale per chi desidera un effetto selvaggio e audace. Con una texture disordinata, questo pixie trasmette dinamismo e un’energia giovane. L’ideale è ricorrere a un prodotto che sia texturizzante, creando anche volume e movimento. È una pettinatura particolarmente adatta a chi ha i capelli spessi, ma anche chi ha i capelli sottili può beneficiarne.



Perfetto per chi ama i look casual, è un taglio che vi permetterà di esprimere la vostra personalità in modo creativo e fresco. Potreste anche decidere di creare più dinamismo, scegliendo un colore di capelli diverso in alcuni punti o dei colori più audaci per tutta la capigliatura. Ovviamente, le idee che riguardano i pixie hair sono diverse. Qualunque sia la vostra scelta, il pixie hair sarà un successo! Scoprite anche altri tagli per capelli corti e un pixie cut scalato ultra-corto.