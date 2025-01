Ispirandosi agli anni ’90, sono diversi gli abbinamenti grunge e rock style che è possibile fare per chi ama la moda di quegli anni.

Come sempre, il mondo della moda è in evoluzione, ma ci sono degli stili che restano nel cuore e, con il tempo, si trasformano o tornano con tutto il loro fascino per conquistare le nuove generazioni. Pensiamo, ad esempio, al grunge e al rock style… ricordate? Nato negli anni Novanta, il grunge ha segnato un’intera epoca con la sua aria trasandata e il look casual.

Da sempre, ha rappresentato trasgressione, libertà e il rock. Scopriamo di più sui migliori abbinamenti grunge e rock style e come creare un outfit perfetto per un look anni Novanta.

Abbigliamento anni ’90, lo stile grunge che piace



Caratterizzato da capi comodi e informali, il grunge è un mix di tendenze che hanno come scopo quello di sfidare le regole che caratterizzano la tradizionale eleganza. Nato a Seattle negli USA, è diventato uno stile davvero universale. La moda grunge prende ispirazione dall’hardcore e dall’heavy metal (Pearl Jam e Nirvana, ad esempio). Potrebbe sembrare uno stile trasandato, caratterizzato da jeans strappati, camicie in flanella, t-shirt grafiche e anfibi. Come detto, la moda anni Novanta è tornata oggi più forte che mai.



Per creare lo stile grunge, bisogna optare per abiti comodi dai colori scuri e, magari, con fantasie eccentriche. Il trucco è quello di mescolare tonalità e texture. Gli abiti devono essere trasandati, come dei jeans strappati o dei maglioni e felpe oversize.

Stile grunge anni ’90, come creare un look grunge e rock style oggi



Ma come creare un look grunge e rock style oggi? Potreste ricorrere a una camicia di flanella a quadri oversize, così come a un cardigan super-comfy dai colori neutri. Degli skinny jeans neri sono l’ideale, ma anche i classici denim. Le calze dovrebbero, ovviamente, essere strappate. Per quanto riguarda le scarpe, via libera ad anfibi in pieno stile grunge anni ’90 o scarpe da ginnastica.



Anche un abito in stile gotico può essere utilizzato, magari durante le occasioni speciali. Via libera anche per quanto riguarda t-shirt bianche, rossetto pump e capelli non troppo pettinati. Come accessori, una bella collana fine è l’ideale. Da considerare anche le giacche di pelle usate. L’importante, insomma, è riuscire a ricreare quella magica atmosfera tipica dei musicisti rock degli anni Novanta. Scoprite anche come ricreare uno stile anni Quaranta.