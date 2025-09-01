Gli abiti da cerimonia, se hai i fianchi larghi, possono sembrare un incubo. In realtà, basta scegliere il giusto outfit per essere bellissima.

Quando dobbiamo andare a un matrimonio o a un’altra cerimonia elegante, è importante scegliere il vestito più adatto. Se abbiamo i fianchi larghi, la scelta potrebbe sembrare una vera e propria sfida. Certamente, un modo per riequilibrare le dimensioni del fisico consiste nello scegliere abiti con caratteristiche ben precise. Ad esempio, dei colori molto accesi per la parte superiore dell’outfit, modulando i colori della parte inferiore.

Ciò che è certo è che i fianchi larghi non sono un difetto. Non dovremmo nasconderci ma, se desideriamo sentirci più a nostro agio, è più che lecito. Scopriamo di più, quindi, sugli abiti da cerimonia che slanceranno la tua figura senza nascondere le curve, in caso di fianchi larghi.

Nascondere i fianchi larghi? Ecco cosa sapere prima di scegliere gli abiti da cerimonia

Con l’abito giusto, anche i fianchi larghi possono diventare un punto di forza. Ci sono donne curvy che pensano semplicemente di dover nascondere i fianchi larghi. Piuttosto, sarebbe più opportuno bilanciare la silhouette. Ecco cosa sapere prima di scegliere gli abiti da cerimonia.

Scollatura asimmetrica: potresti optare per un abito con una scollatura del genere, che attirerebbe l’attenzione dell’osservatore sulla parte alta del corpo distraendolo da quella inferiore. Le scollatura asimmetriche, in genere, presentano una sola spallina, quindi una linea diagonale che attraversa la parte superiore del décolleté donando un look chic. Wrap dress: si tratta di un modello molto raffinato, perfetto per chi ha fianchi larghi. Non occorre indossare abiti oversize o a tunica, quanto scegliere un abito come questo che renda armoniche le tue forme. Questo modello attira l’attenzione sulla parte superiore del corpo, per via del suo taglio incrociato. Puoi scegliere modelli a tinta unita o a stampa. Abito con scollo a V: come detto prima, il décolleté è una parte importante da curare per distrarre dai fianchi larghi. Gli abiti v-neck sono la scelta ideale per un evento importante o un look serale, per l’appunto. Puoi scegliere scollature più o meno profonde. Abito con volant: se i volant si presentano sulla vita e sulla gonna “nasconderanno” al meglio i fianchi larghi. Un abito in total black, ad esempio, risulta estremamente sexy ed elegante. Abito a trapezio: puoi scegliere un vestito con gonna corta o dalla lunghezza maxi o midi, con pieghe morbide.

Questi modelli di abiti sono perfetti per cerimonie, oltre che in grado di valorizzare la silhouette. Cerca di evitare abiti troppo aderenti o dritti sul fianco, così come quelli senza forma, troppo larghi e con tessuti lucidi. Il trucco è quello di mettere in risalto il punto vita e ogni curva, senza rinunciare allo stile per sentirci comode ed eleganti sempre. Scopri anche i trucchi per outfit con fianchi larghi e i migliori modelli di jeans per nascondere la pancia.