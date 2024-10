Come abbinare i paperbag: a chi stanno bene

I pantaloni paperbag sono un capo di abbigliamento versatile e comodo, che può essere indossato in qualunque occasione.

I pantaloni paperbag, negli ultimi anni, sono diventati un vero e proprio must-have nel guardaroba di tutte le appassionate di moda. Si tratta di un capo di abbigliamento estremamente versatile, comodo e pratico, che può essere abbinato in molti modi diversi e che sarà di tendenza anche nella stagione autunnale-invernale.

Caratterizzati da uno stile casual chic, i pantaloni paperbag possono essere indossati per andare in ufficio, per un pomeriggio libero o una serata elegante o tra amici. Si adattano, infatti, perfettamente a ogni occasione. Scopriamo come abbinare i paperbag e a chi stanno bene.

Come abbinare i pantaloni paperbag donna

I pantaloni paperbag sono un capo di abbigliamento che si sposa alla perfezione con diversi stili, diventando protagonisti indiscussi di vari tipi di outfit. Il significato del nome “paperbag” deriva proprio dal fatto che appaiono come una sorta di sacchetto di carta. Tanto comodi da poter essere indossati ogni giorno, possono essere portati con ampi maglioni, dolcevita, t-shirt, camicie, blazer, trench e cappotti.

Insomma, chi più ne ha più ne metta. Con un ampio maglione, i paperbag risultano adatti a un look casual chic, anche per ogni giorno. Per un look più chic, i colori da prediligere sono quelli più scuri come il nero, il marrone, il blu o il verde scuro, per l’appunto. Possono essere abbinati sia a scarpe con il tacco alto, décolleté, Mary Jane o stivali – per un look più elegante – che a un bel paio di sneakers per un outfit da giorno. Ovviamente via libera a camicie, soprattutto bianche. La cintura dovrà essere posizionata in vita, così da risaltare il punto vita.

A chi stanno bene i pantaloni paperbag

Ma a chi stanno bene i pantaloni paperbag? Caratterizzati da cintura alta e gamba larga, generalmente sono in cotone, ma è possibile trovare anche dei jeans paperbag super-versatili e comodi che possono essere utilizzati davvero per ogni tipologia di occasione. Qualunque essa sia, i pantaloni paperbag stanno bene davvero a tutte e questo perché il loro punto di forza è quello di riuscire a nascondere anche i piccoli difetti che possono esserci nella zona dei fianchi o della pancia.

Questa tipologia di pantaloni, infatti, è perfetta per non mostrare eventuali rotondità in eccesso, esaltando il punto vita, slanciando le gambe e nascondendo la pancia. Che dire, poi, della loro femminilità? Non possono mancare dal nostro armadio!