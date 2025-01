Il celeste è un colore che ricorda il cielo e il mare, perfetto anche per una stagione fredda come l’inverno.

Simbolo di freschezza ed eleganza, il celeste può sembrare difficile da abbinare, ma non lo è. Grazie a questo colore che ci fa pensare alla bellezza del cielo e del mare, si possono creare dei look sorprendenti. Ci sono abbinamenti che è possibile fare, facilmente.

Per poter indossare questo colore senza sbagliare e con stile, c’è un segreto da scoprire. Scopriamo come abbinare il celeste e il segreto che non conosci per un outfit da sogno, sofisticato ed elegante.

L’abbinamento celeste e nero e celeste e fucsia



Uno degli abbinamenti più eleganti è quello che riguarda il celeste e il nero. Si tratta di un binomio chic, che mette in risalto l’eleganza del nero e la delicatezza del celeste. Questi due colori insieme riescono a creare un equilibrio tra formalità e freschezza. Ad esempio, potresti indossare una giacca nera sopra un abito celeste. Possono anche essere aggiunti degli accessori scuri, che donino un tocco di raffinatezza in più. Nero e celeste possono essere indossati in contesti professionali e in occasioni eleganti, ovviamente.



Per quanto riguarda l’abbinamento celeste e fucsia, si tratta – invece – di un mix di colori decisamente più eccentrico e vivace. La dolcezza del celeste è indiscussa e può essere abbinata all’intensità che trasmette il fucsia. Un esempio? Un maglioncino fucsia con un paio di pantaloni celesti. Oppure, potresti scegliere un outfit celeste a cui aggiungere una borsa o una sciarpa fucsia.

Celeste, beige, marrone e gli altri abbinamenti per l’autunno e l’inverno



Se sei in cerca di qualcosa di più neutro e sofisticato, gli abbinamenti celeste e beige o celeste e marrone sono quello che fa per te. Si tratta di colori che si fondono perfettamente, per creare un risultato sobrio e ricercato. Sia il beige che il marrone donano calore e danno vita ad outfit stilosi e casual. Pensiamo, ad esempio, a una camicia celeste con pantaloni beige per una giornata in ufficio o, comunque, per gli amanti del look minimal.



Con la sua tonalità terrosa, è perfetto anche il marrone. Indossa un abito celeste da abbinare a degli accessori marroni come un paio di scarpe o una cintura. Che ne dici, poi, di un maglioncino celeste e dei pantaloni marroni? Insomma, sono davvero tanti gli abbinamenti con cui poter giocare. Ad ogni modo, il celeste può essere abbinato anche a colori come il grigio, il bianco o il rosa cipria. Scopri anche come abbinare gli altri colori e come abbinare il beige nella moda.