Dolci in padella golosissimi, le ricette furbe per chi è senza forno oppure odia accenderlo

Avete poco tempo a disposizione e soprattutto non volete accendere il forno? Non c’è problema, queste ricette veloci di dolci in padella vi salvano in ogni occasione.

Basta prendere una padella e tutti gli ingredienti necessari per realizzare dei dolci deliziosi, non sembra vero ma anche le torte si possono fare in padella e non solo i soliti dolcetti come i pancake, le crepes o i biscotti, che comunque sono da considerare quando si vuole soddisfare una voglia di dolce improvvisa.

Ve ne diamo una dimostrazione di seguito, voi cominciate a prendere i ferri del mestiere e seguiteci ai fornelli, vi divertirete un mondo a creare queste delizie da consumare a colazione, a merenda o come dessert a fine pasto.

Con queste ricette furbe potete preparare dei dolci in padella deliziosi

Prendete una padella antiaderente, meglio se con il fondo pesante. Rivestitela di carta forno, soprattutto nel caso in cui vogliate preparare la torta in padella poiché sarà più facile in questo modo capovolgerla per farla cuocere da entrambi i lati. Trovate altri trucchi e consigli di cucina su Ricette.eu, ma ora andiamo a vedere nel dettaglio come preparare questi dolcetti da spadellare.

Crepes alla marmellata

Con le crepes non si sbaglia mai, sono dei dolcetti veloci che si possono farcire con marmellata, crema pasticcera, Nutella o altra crema spalmabile e sono ottime come merenda, spuntino o dessert. La preparazione è semplicissima, prendete gli ingredienti e divertitevi!

Ingredienti per circa 12 crepes

250 g di farina

1 cucchiaio di zucchero

1/2 cucchiaino di sale

3 uova

25 gr di burro + per ungere

500 ml di latte

marmellata del gusto preferito

Preparazione

Mescolate in una ciotola la farina, lo zucchero e il sale. Formate una fontana e versatevi al centro le uova. Cominciate a mescolare e unite il burro fuso. Sempre mescolando, aggiungete il latte poco alla volta. Mescolate bene fino ad ottenere un impasto liscio e lasciate riposare in frigorifero per almeno 1 ora. Scaldate una crepiera o la padella e ungetela con un po’ di burro, versate un mestolo d’impasto e distribuitelo in maniera uniforme facendo roteare la padella. Appena si rapprende, dopo pochi minuti, giratela con una spatola, lasciate cuocere fino a doratura e mettete su un piatto. Proseguite così fino a terminare la pastella Spalmate un cucchiaio di marmellata su ogni crepes e avvolgetela su sé stessa a formare un rotolino.

Se volete potete cospargere le crepes farcite con dello zucchero a velo.

Pancake alla banana senza uova

Esistono infinite versioni di questi facili e veloci dischi dorati che allietano la colazione del mattino o la merenda pomeridiana, la ricetta dei pancake classici è certamente la più conosciuta, basta mescolare uova, latte, farina, burro e zucchero, ma è anche bello spaziare verso nuovi orizzonti soprattutto quando si parla di sapori. Ecco perché vi proponiamo questa variante golosa e perfetta per vegani e intolleranti.

Ingredienti:

1 banana media matura

2 cucchiai di zucchero di canna

4 cucchiai di farina

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 cucchiaino di cannella in polvere (facoltativo)

olio per ungere

200 ml di latte vegetale

sciroppo d’acero quanto basta

Preparazione:

In una ciotola schiacciate energicamente una banana fino a ridurla in poltiglia, aggiungete zucchero, farina, lievito, cannella e olio, amalgamate evitando la formazione di grumi. Versate a filo il latte vegetale e mescolate. Scaldate una padella antiaderente, ungetela con un filo d’olio, versate un po’ di impasto e aspettate che rapprenda, appena compaiono dei buchi girate i pancake e continuate la cottura senza coperchio per 1 minuto circa.

Potete sostituire lo zucchero con un dolcificante adatto ai diabetici per fare dei dolci light per la colazione o aggiungere qualche cucchiaio di cacao amaro per una versione total black. Al posto dello sciroppo di acero potete usare del miele, crema spalmabile o frutta mista.

Crumble di mele in padella

Il crumble di mele si può cuocere anche in padella, è un dolce semplicissimo che si crea con una sbriciolata croccante che si sposa con uno strato base morbido e succoso di mele cotte. Consigliamo di servire il crumble di mele caldo o anche tiepido, ecco come si prepara.

Ingredienti:

70 gr di burro

70 gr di zucchero

succo di mezzo limone

2 mele

40 gr di farina tipo 00

1 cucchiaino di cannella in polvere

Preparazione:

Fate sciogliere 20 gr di burro in un pentolino. Aggiungete le mele tagliate a cubetti e un cucchiaino di cannella in polvere. Aggiungete quindi metà zucchero, mescolate bene e versate anche il succo di mezzo limone. Una volta che le mele saranno caramellate, spegnete il fornello. Ora in una ciotola mescolate la farina, lo zucchero e il burro rimasti. Lavorate energicamente l’impasto con le dita fino ad ottenere un composto sbriciolato. Fate cuocere il vostro crumble in una padella antiaderente mescolandolo con un cucchiaio di legno e, quando si sarà completamente dorato, adagiatelo sulle mele cotte e servite.

Potete accompagnarlo con un po’ di gelato alla vaniglia, è squisito e imparagonabile!

Torta alla Nutella in padella

La torta alla Nutella in padella è una ricetta davvero da tenere sotto mano se si è in vacanza e in casa non c’è il forno o se c’è ma fa troppo caldo per accenderlo. La Nutella e la vaniglia renderanno questa torta superlativa, soffice, leggermente umida e morbidissima.

Ingredienti:

2 uova

150 gr di zucchero

50 ml di olio di semi

150 gr di latte

150 gr di farina

1/2 bustina di lievito per dolci

2 gocce di essenza di vaniglia

>50 gr di Nutella

Preparazione:

Montate le uova con lo zucchero fino a renderle gonfie e spumose. Unite il latte, la vaniglia e l’olio e continuate a montare. Poi unite la farina ed il lievito e lavorate fino a ottenere un composto omogeneo. Versate l’impasto ottenuto in una padella dal fondo spesso, antiaderente e coperta di carta forno, da 24 cm. Versate la Nutella sulla torta in cerchi concentrici. Poi con uno stuzzicadenti create un decoro. Coprite la torta con un coperchio e cuocete in padella a fiamma bassa per 40 minuti circa o fino a che l’impasto non si sarà completamente rappreso anche in superficie. Con l’aiuto della carta forno fate scivolare la torta su un piatto e rivoltatela in padella cuocendo anche la parte superiore per alcuni minuti. Fatela raffreddare prima di sformarla su un piatto e servirla.

Potete cospargere la torta in padella con lo zucchero a velo.



Biscotti in padella

Creare dei golosi biscotti in padella è semplicissimo, la frolla tagliata nelle forme preferite ha bisogno di pochi minuti di cottura, ecco come procedere.

Ingredienti:

1 uovo

200 gr di farina

70 gr di burro

80 gr di zucchero

2 cucchiaini di lievito in polvere per dolci

buccia grattugiata di un limone

Preparazione:

Impastate velocemente tutti gli ingredienti formando un panetto di pasta frolla, avvolgetelo in pellicola per alimenti e mettete in frigo a riposare mezzora. Stendete il panetto con il mattarello e ricavate delle forme con gli stampini oppure tagliate a rettangoli con un coltello. Scaldate la padella e disponete i biscotti a cuocere tre o quattro minuti per lato.

Potete spolverare i vostri dolcetti con zucchero a velo oppure colarci sopra del cioccolato fuso.