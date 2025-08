I miei bambini adorano i pancake e da quando uso questa ricetta li mangiamo tutti insieme a colazione: sono soffici, sani e golosi

Una ricetta perfetta per l’estate: ecco come preparare dei pancake sani, soffici e golosi che adoreranno!

Ora che non si va più a scuola, ci si può concedere magari più tempo con i propri figli per fare una colazione buonissima tutti insieme. Niente più fretta di uscire di casa per prendere l’autobus o per arrivare in fretta a scuola senza affrontare il traffico mattutino.

E fra le tante ricette che puoi preparare e che sicuramente i tuoi bambini adoreranno, non possiamo non citare i pancake. Così soffici, sani e golosi, li conquisteranno e faranno cominciare la giornata nel migliore dei modi a tutti! Sono perfetti anche per la merenda o in ogni momento della giornata in cui ci si voglia concedere qualcosa di dolce e gustoso.

Come preparare i pancake per i bambini

Magari li avete visti insieme in una scena di qualche film o telefilm ed è venuta anche a voi la voglia di provarli per la colazione o per la merenda. I pancake sono delle frittatine americane molto golose che si possono servire con diversi condimenti e topping come miele, marmellata, creme spalmabili, panna, yogurt, sciroppo d’acero o frutta fresca e secca.

Ti basteranno solo 10 minuti per prepararli e svolteranno la tua colazione o merenda, e quella dei tuoi bambini. Allora non ti resta che reperire questi ingredienti, allacciare il grembiule e prepararli.

Ingredienti per i pancake:

200 g di farina 00

200 ml di latte parzialmente scremato

70 g di zucchero semolato

2 uova intere

2 cucchiaini di lievito per dolci

Preparazione:

Cominciare con lo sbattere le uova con lo zucchero. Unire a poco a poco il latte fino ad ottenere una pastella liscia. Scaldare un padellino antiaderente e ungerlo con dell’olio (usare un pezzo di carta da cucina per togliere l’eccesso). Prelevare un mestolino di impasto e versarlo nella padella, girandola un po’ in modo da distribuire la pastella e dare una forma tondeggiante. Girare i pancake sull’altro lato appena compaiono le bollicine in superficie ed ultimare la cottura. Poi metterli in un piatto da portata per guarnirli. Guarnire i pancake come più si preferisce o lasciare ai propri figli la gioia di farlo.

Questi pancake sono facilissimi da preparare, bastano davvero pochi ingredienti ed in soli 10 minuti avrete la vostra buonissima colazione o merenda da gustare insieme. In realtà, poiché il procedimento è molto semplice, ci si può divertire a prepararli proprio insieme ai bambini!