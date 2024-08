Segreti di famiglia anticipazioni: Ilgax minacciato, dove è nascosto il corpo di Zafer

Le anticipazioni lasciano completamente senza parole, ecco che cosa succederà nei prossimi episodi. Sono da non perdere.

Lei fa parte di tutte quelle soap opera che arrivano dalla Turchia ed hanno conquistato il pubblico italiano. Il motivo? Molto probabilmente è legato alle trame sempre complicatissime e ricche di colpi di scena all’improvviso. Come quello che stiamo per vivere.

Si perché Segreti di famiglia non è da meno. Cerchiamo di capire insieme dove è stato nascosto il corpo di Zafer. E soprattutto capiamo meglio tutti i dettagli che ruotano attorno alla vicende. Ma non sembra essere l’unico momento incredibile che vivremo. Campiamo meglio.

Segreti di famiglia anticipazioni: eventi incredibili all’orizzonte

Ma quando ci attende il prossimo appuntamento con la nostra soap opera? Ovviamente il 29 agosto. Ma noi vogliamo rivelarvi in anteprima alcuni colpi di scena che vedremo. Iniziamo dicendo che Mert andrà a trovare il figlio che si trova dalla Polizia.

Ecco quindi che gli comunicherà di aver fatto sparire la sua macchina perché all’interno era presente una macchia di sangue. Ma, mentre dialogano, capisce che il corpo dell’uomo si trova all’interno del bagagliaio. Il problema però è che non sa assolutamente dove si trovi.

Ecco quindi che Mert prende in mano la situazione e si mette in contatto con i suoi uomini per trovare il corpo di Zefer. Ilgaz, però, riceve una telefonata particolare. I suoi interlocutori sono Ceylin e Engin. Erguvan confessa di aver rubato gli spazzolini di Ozan e della moglie ma non finisce qui.

Da dello stupido anche a Ilegaz. L’uomo, però si trova in carcere perché Engin. Il giovane Tilmen, però, minaccia Ceylin di rivelare un segreto scottante della sua famiglia. Metin, infatti, ha dichiarato colpevole Zafer, ma non c’entrava nulla. Ma non è finita qui.

Engin minaccia sempre Ceylin perché vuole dire a tutti del comportamento non etico che ha avuto l’avvocata Erguvan. La donna quindi chiede a Ilgaz di accompagnarla per parlare con Engin la l’avvocato minaccia anche lei. Cinar, nel mente è impegnato nel cercare di capire di chi è il cellulare che le ha dato la zia.

Rintraccerà un negoziante che gli consegna un biglietto da visita di Sede, ovvero la zia di Engin. Ilgaz mentre parla con il fratello Cinar decide di metterlo in guardia da Engin, il motivo? Potrebbe ricattarlo. Ma non basta c’è anche un’ultimo colpo di scena. ovvero Ceylin capisce che Zefer è scomparso e si reca immediatamente dalla polizia.

Sembra non esserci veramente un momento di pace all’interno della soap opera turca ma questo è proprio quello che la rendere super interessante. Quindi fissiamo gli orologio e non perdiamoci la puntata che andrà in onda. Siamo certi che questi non sono gli unici colpi di scena!