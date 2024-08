Suggerimenti e consigli pratici per apparecchiare la tavola per una cena romantica e creare un’atmosfera magica che lo lascerà senza parole.

Organizzare una cena romantica è un’arte che va oltre il semplice cucinare un pasto delizioso. Uno degli elementi più importanti per creare un’atmosfera indimenticabile è la tavola, che deve essere apparecchiata con cura per sorprendere e incantare il tuo partner.

Una tavola ben preparata non solo aggiunge un tocco di eleganza, ma contribuisce anche a creare quell’effetto “wow” che renderà la serata davvero speciale. La cosa fondamentale è riuscire creare un’atmosfera intima e accogliente. Se sei alla ricerca di ispirazione, in questo articolo trovi tutti i consigli e i suggerimenti per apparecchiare la tavola per una cena romantica, dalla scelta dei colori ai piatti e alle posate, fino ai piccoli dettagli che fanno la differenza.

Come apparecchiare la tavola per una cena romantica: i colori giusti

Il primo passo per apparecchiare la tavola è decidere un tema o una combinazione di colori che trasmetta romanticismo e intimità. Il rosso e il bianco sono classici intramontabili, simboli di amore e purezza. Ma se vuoi un effetto davvero wow non esitare a sperimentare con altre tonalità come il rosa, il verde o anche il blu notte per un tocco di raffinatezza. L’importante è che i colori scelti si armonizzino tra loro e con il resto dell’ambiente.

La tovaglia è la base su cui costruire l’intera atmosfera della serata. Opta per un tessuto di qualità, come il lino o il cotone, e assicurati che sia ben stirata e pulita.

Se vuoi creare un contrasto elegante, puoi utilizzare un runner al centro della tavola in un colore che risalti rispetto alla tovaglia. I tovaglioli, preferibilmente in tessuto, dovrebbero abbinarsi alla tovaglia, ma puoi anche sceglierli di una tonalità leggermente diversa per aggiungere un tocco di colore.

Le posate e i piatti: dettagli che fanno la differenza

Un altro elemento che contribuisce significativamente all’estetica della tavola sono le posate e i piatti. Per una cena romantica, è consigliabile utilizzare posate in argento o acciaio lucido che conferiscono eleganza alla mise en place e riflettono la luce delle candele. La scelta più sicura sono sempre i piatti bianchi perché si abbinano a qualsiasi tema e fanno risaltare il cibo.

Se però vuoi osare scegli dei piatti decorati con bordi dorati o con un motivo delicato: aggiungeranno sicuramente un tocco di originalità. Non dimenticare di completare il quadro con i bicchieri e opta per calici da vino di cristallo, l’ideale per un brindisi romantico.

Secondo il galateo a tavola i bicchieri devono essere almeno due e spostati a destra, davanti al coltello. Se non sei sicura su come disporre correttamente posate, piatti, tovaglioli e bicchieri, leggi la nostra guida con le regole d’oro per apparecchiare la tavola in modo impeccabile.

Illuminazione, la magia delle candele per una cena romantica

L’illuminazione è senza dubbio uno degli elementi fondamentali per creare un’atmosfera intima e soffusa, e le candele sono un must assoluto per una cena romantica. Puoi optare per candele lunghe e sottili e disporle in candelabri eleganti, oppure per candele più basse e larghe disposte in piccoli portacandele sparsi sulla tavola.

Se la tua tavola è ampia una fila di candele al centro può fare un grande effetto. Ricorda, però, di scegliere candele non profumate o con una fragranza molto delicata, per evitare che il loro aroma interferisca con quello dei cibi.

Aggiungi alla tavola un tocco di natura con dei fiori freschi

I fiori freschi aggiungono alla tavola un tocco di freschezza e romanticismo. Scegli un mazzo di fiori che sia in armonia con i colori scelti per la tovaglia e i tovaglioli. Le rose sono una scelta classica e sempre apprezzata, ma puoi anche optare per peonie, gigli oppure per una combinazione di fiori selvatici per un effetto più naturale.

Se la tavola è piccola, una singola composizione centrale è l’ideale; se hai più spazio, puoi disporre piccoli bouquet lungo il tavolo. Lo stesso consiglio dato per la scelta delle candele vale anche per i fiori: evita bouquet troppo profumati che potrebbero sovrastare gli aromi del cibo.

Cena romantica, i piccoli particolari che contano

Spesso sono i dettagli a fare la differenza tra una tavola ben apparecchiata e una davvero memorabile. Ad esempio, un segnaposto personalizzato per il tuo partner, magari con il suo nome scritto a mano su un piccolo cartoncino elegante, può essere un’attenzione molto apprezzata.

Un altro tocco speciale potrebbe essere quello di posizionare un piccolo regalo o un messaggio d’amore accanto al suo piatto. L’idea in più? Aggiungi dei portatovaglioli eleganti oppure un tocco di verde, come un rametto di rosmarino, su ogni tovagliolo.

La presentazione dei piatti: anche l’occhio vuole la sua parte

In una cena romantica la presentazione dei piatti è fondamentale. Anche il piatto più semplice può diventare straordinario se presentato con cura.

Utilizza piatti ampi che lasciano spazio al cibo di essere disposto in modo artistico. Studia bene i colori e le forme: un tocco di erbe aromatiche fresche o una spruzzata di salsa ben distribuita possono fare meraviglie. Ricorda che una cena romantica è un’esperienza per tutti e cinque i sensi, quindi anche la vista deve essere soddisfatta.

Scegli la colonna sonora perfetta, rilassati e goditi il momento

Anche se non fa direttamente parte dell’apparecchiatura della tavola, la musica giusta può elevare notevolmente l’atmosfera e creare le vibrazioni più romantiche per la serata. Prepara una playlist con brani che abbiano un significato speciale per voi o che semplicemente creino un’atmosfera rilassata.

Il volume deve essere basso, abbastanza da essere un piacevole sottofondo senza sovrastare la conversazione. La musica jazz, la musica classica o i vostri brani preferiti possono essere la colonna sonora perfetta per la serata.

Dopo aver curato ogni dettaglio della tavola e dell’ambiente il passo finale è rilassarti e goderti la serata con il tuo partner.

La cena romantica non è solo una questione di cibo e ambiente, ma anche e soprattutto di connessione e condivisione. Lavorare sui dettagli per creare un effetto wow è importante, ma la cosa più preziosa che puoi offrire è la tua attenzione e il tuo amore. Quindi spegni il cellulare, rilassati e goditi la magia della serata che hai creato.