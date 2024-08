Ex Uomini e Donne mamma per la terza volta: la foto prima del parto è virale

Una ex protagonista di Uomini e Donne ha condiviso con i suoi follower un dolcissimo scatto prima di diventare mamma per la terza volta.

A Uomini e Donne, oltre che trovare l’amore della propria vita, è possibile anche trovare la fama e il successo. Sono tanti gli ex tronisti e le ex troniste, ma anche i corteggiatori e le corteggiatrici che, grazie ai social, riescono a diventare degli influencer e content creator, pronti a promuovere, con foto e video, prodotti, luoghi e brand.

Una famosa ex protagonista di Uomini e Donne, oggi influencer molto amata e seguita, ha voluto condividere con i suoi follower uno scatto dolcissimo che la ritrae poco prima di diventare mamma per la terza volta. Ecco come si è mostrata la donna.

La dolcissima foto prima del parto dell’ex volto di Uomini e Donne

Tante mamme possono confermare che, anche i parti successivi sono emozionanti e pieni di gioia come il primo. Lo stesso potrebbe dire una famosa ex protagonista di Uomini e Donne che, giunta alla fine della sua terza gravidanza, ha voluto rendere partecipi della sua felicità tutti i suoi follower.

Infatti, in attesa di dare alla luce il suo terzo figlio, la donna, che ora è una influencer molto seguita, ha postato delle stories per raccontare le emozioni e le sensazioni prima di diventare nuovamente mamma. Si tratta di Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne che, dopo aver avuto Anastasia (3 anni) ed Otto Edoardo (1 anno e in mezzo), partorirà presto per la terza volta un’altra bambina.

In una prima stories, Ludovica Valli si tiene dolcemente la pancia con una mano e scrive: “Ps. il pre ricovero ormai si fa in quasi tutti gli ospedali d’Italia. Non lo sto facendo perché ho un parto programmato o un cesareo. Qui con me ci sono altre 1739302 donne incinta.” Insomma, l’ex volto di Uomini e Donne ha rivelato che avrà un parto programmato o un cesareo e dunque non le spetta fare il pre ricovero. In una seconda stories, l’influencer ha postato una foto in cui sta facendo un tracciato e scrive: “già so che mi mancherà da morire questa pancia, quindi da ora in poi mi farò altre 71832928192 foto” e poi una faccina che ride.

Insomma, la donna è molto felice ma sa che le mancherà avere il pancione e quindi ha ammesso che scatterà tante foto per conservarne il ricordo.