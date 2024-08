La Promessa, il protagonista esce di scena e lascia la tenuta: spoiler (choc) dalla Spagna

Nelle prossime puntate de la Promessa, ci sarà un abbandono inaspettato. Tale mossa darà vita a un certo scompiglio.

Il pubblico adora le soap. Mediaset, da diversi anni, ha deciso di puntare anche sui contenuti spagnoli. Tale mossa si è rivelata vincente perché gli ascolti sono lievitati nel giro di poco tempo. La Promessa, al momento, è uno tra gli show preferiti dagli spettatori. La storia è ricca di emozioni i protagonisti sono caratterizzati da personalità complesse, in continua evoluzione.

Le anticipazioni provenienti dalla Spagna descrivono un quadro allarmante. Un personaggio amatissimo, infatti, deciderà di abbandonare la tenuta. Non si tratterà di una scelta facile da prendere, ma sentirà di non avere altre opzioni a sua disposizione. Nel frattempo, Abel continuerà a esercitare una certa pressione su Jana.

Anticipazioni spagnole de La Promessa: uno dei personaggi più amati dirà addio alla tenuta

Durante le prossime puntate de La Promessa, il quadro generale si capovolgerà. Le anticipazioni spagnole parlano piuttosto chiaro. Alcuni personaggi si troveranno in grande difficoltà. Ce ne sarà uno, in particolare, che sarà costretto ad agire in modo inaspettato. Verrà messo alle strette dalla sua famiglia che non accetterà un no come risposta. Il protagonista in questione è Manuel, sempre più in crisi per via di quello che è accaduto con Jimena.

Il diretto interessato vorrà partecipare attivamente alle ricerche di Maria. La ragazza, infatti, è stata rapita da Valentin. Jana gli chiederà di non lasciarla sola in un momento tanto delicato, però Cruz e Alonso non saranno della stessa idea. Lo spingeranno ad abbandonare La Promessa per recarsi a Madrid. Gli diranno di raggiungere Jimena in modo da evitare qualsiasi pettegolezzo. Il marchesino vorrebbe tirarsi indietro ma, alla fine, non avrà altra scelta se non quella di partire.

La situazione tra Manuel e Jimena sarà sempre più burrascosa anche per via della presenza di Jana. La camerierà non vorrà rinunciare al suo vero amore. Abel, così, utilizzerà tutta la sua astuzia per allontanarla da lui. La farà sentire inadeguata, dicendogli che non sarà mai la prima scelta di Manuel. La giovane, influenzata dalle parole del medico, attenderà il ritorno del marchesino per scagliarsi contro di lui.

Con la rabbia nel cuore, metterà fine al loro rapporto. Lo accuserà di non aver mantenuto la sua parola e di non esserle stato accanto. Manuel proverà a tranquillizzarla in tutti i modi possibili. Le sue parole, tuttavia, non avranno l’effetto desiderato.