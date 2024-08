Aurora Ramazzotti più in forma che mai: lo scatto in piscina mette in risalto il suo bellissimo fisico

Aurora Ramazzotti in forma smagliante, con il nuovo scatto in piscina incanta tutto il web: in risalto il suo bellissimo corpo – FOTO

Aurora Ramazzotti continua ad essere costantemente sotto i riflettori durante queste vacanze estive. L’influencer, più popolare che mai sui social di giorno in giorno, aspetta un nuovo progetto televisivo (dopo aver condotto Mistery Land), ma di certo gli impegni non le mancano.

L’attività sul web è di fatto la sua occupazione principale, così come, a livello personale, la cura del piccolo Cesare: più di un anno fa la gioia della maternità, un evento incredibile seguitissimo dal pubblico e che ha fatto impazzire di felicità anche nonno Eros Ramazzotti e nonna Michelle Hunziker.

La famiglia formata insieme al compagno Goffredo è più solida che mai e la Ramazzotti è davvero felicissima; in questi ultimi giorni continua a godersi le vacanze tra relax e tanto amore, sfruttando le location da sogno del Montenegro. Come facilmente intuibile, non mancano foto e video sui social, compresi post che mettono in risalto tutta la sua bellezza: in costume infiamma immediatamente il web, una bellezza da togliere il fiato.

Aurora Ramazzotti incantevole in costume: fisico scolpito in piscina – FOTO

Tramite un nuovo scatto pubblicato nella sezione delle stories del suo profilo Instagram, Aurora Ramazzotti ha dato ancora una volta sfoggio di una forma fisica invidiabile e di un corpo veramente statuario, a poco più di un anno dal parto; l’influencer si è rimessa in forma in men che non si dica, lasciando tutti quanti senza parole.

Durante la vacanza in Montenegro, oltre alle splendide spiagge di cui è dotato il paese della penisola balcanica, la Ramazzotti non manca anche di godersi dei momenti di relax in piscina; con la foto davanti allo specchio, l’influencer mette in risalto un corpo marmoreo, enfatizzato dall’elegante costume verde smeraldo.

Una visione davvero da sogno, che infiamma in men che non si dica il web; nonostante il pubblico l’apprezzi principalmente per le sue abilità da influencer, per la sua simpatia e la sua spontaneità, hanno ben presente tutta la sensualità e la bellezza che Aurora, ereditando il fascino di mamma Michelle, ha in dote.