Un Posto al Sole, l’attrice di Marina si gode le vacanze così: in bikini conquista tutti

L’attrice di Marina (Un Posto al Sole) si gode le vacanze estive sfoggiando un bikini da mozzare il fiato: eccola così, conquista tutti.

Un Posto al Sole, a partire dal prossimo settembre, si prepara ad iniziare l’ennesima stagione televisiva, dimostrandosi la soap longeva che è sempre stata in questi anni: è ormai una certezza assoluta del palinsesto Rai e di Rai 3, proprio come succede con Beautiful per Mediaset e Canale 5.

Da tanti anni ormai la soap italiana intrattiene milioni e milioni di spettatori, abbracciando un pubblico sempre variegato e diverse generazioni; una vera e propria serie “di famiglia”, da vedere in casa coi propri cari. Data la grandissima quantità di puntate, il cast è cresciuto e maturato insieme al suo pubblico, ed ha accolto di anno in anno nuovi attori.

Tra i personaggi più noti di Un Posto al Sole c’è sicuramente lei, Marina Giordano, da più di vent’anni (ha fatto il suo esordio nel 2003) al centro delle trame, e soprattutto intrighi, della soap. Lontana dal set, superati i sessant’anni, l’attrice che la interpreta si gode le vacanze così: in bikini conquista proprio tutti, lo scatto fa subito il giro del web.

Nina Soldano (Marina Giordano) di Un Posto al Sole conquista tutti in bikini: le vacanze dell’attrice – FOTO

Tramite una nuova foto pubblicata nella sezione delle stories del suo profilo Instagram, l’attrice di Marina Giordano, Nina Soldano, ha mostrato parte delle sue vacanze ai numerosi fan che, anche a prescindere da Un Posto al Sole, seguono l’attrice toscana con grandissimo affetto. Tra mare e relax, la Soldano sfoggia tutta la sua bellezza:

In ginocchio sulla sabbia, la Soldano indossa un vestitino bianco trasparente, lasciato aperto a mostrare il bikini floreale che esalta il suo corpo tonico ed il suo florido décollété; una forma fisica invidiabile quella sfoggiata dall’attrice, capace di conquistare tutto il web a 61 anni. Per la foto, la Soldano ha scelto come colonna sonora il brano Gechi e vampiri di Gerardina Trovato, uscito nel 2000.

Anche per i nuovi episodi l’attrice pisana sarà ancora una volta protagonista di Un Posto al Sole, pronta a regalare performance incredibili; di recente, poi, è stata anche scelta per un ruolo in Flaminia, primo film scritto e diretto da Michela Giraud, all’esordio alla regia e anche attrice protagonista della pellicola.