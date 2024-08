Tutti pazzi per Barbara D’Urso senza trucco: “Così sei ancora più bella”, le foto

Barbara D’Urso si mostra senza trucco e senza filtri su Instagram: svelato il suo vero aspetto a 67 anni. Le foto social.

Dopo il divorzio da Mediaset Barbara D’Urso non ha ancora trovato un nuovo spazio televisivo, nonostante numerosi fan chiedano a gran voce il suo ritorno sul piccolo schermo. Attualmente per la conduttrice non risultano programmi in vista, questo le permette di godersi una lunga e meritata vacanza.

Da quando ha lasciato gli studi di Pomeriggio 5, la D’Urso ha iniziato a mostrarsi sempre più spesso in situazioni di vita quotidiana, che si tratti delle cene in casa con gli amici alle vacanze in spiaggia.

Lontana dalle forti luci a cui ci ha abituati nei suoi anni in TV la 67enne si mostra senza trucco in tutto il suo splendore, lo ha fatto con una serie di scatti vacanzieri che in poche ore hanno fatto il pieno di like.

Barbara D’Urso, al mare senza trucco

L’estate di Barbara D’Urso è stata all’insegna della spensieratezza, la conduttrice ha voluto trascorrere i mesi più caldi dell’anno con i suoi affetti più cari, dagli amici alla famiglia, più volte si è infatti mostrata nelle vesti di nonna, in compagnia della nipote Matilde e della nuora Giulia.

Nonostante la batosta del divorzio non consensuale da Mediaset e la lontananza dal piccolo schermo, la conduttrice non ha perso colpi e si è mostrata più in forma che mai. La D’Urso ha dimostrato di sapersi reinventare e di non aver bisogno di essere presente sul piccolo schermo per mantenere la sua popolarità, i suoi fan sono sempre molto calorosi e non perdono occasione per dimostrarle il loro affetto.

È quello che è successo sotto al suo ultimo post su Instagram, la conduttrice ha infatti pubblicato una serie di scatti senza trucco e senza filtro, mostrando a tutti il suo vero aspetto. A 67 anni sembra più giovane che mai, la pelle appare idratata e luminosa, merito anche del dorato biondo dei capelli che contribuisce a dare luce all’incarnato.

L’abbronzatura appare sana e non esagerata, segno evidente che si sia sempre esposta al sole con le dovute protezioni, così da evitare la comparsa di spiacevoli macchi o segni di bruciatura. Insomma, anche senza il trucco scenico e le luci artificiali sparate a tutta intensità degli studi televisivi la conduttrice è un vero splendore.