Il tuo viaggio ideale rivela la tua personalità: ecco perché lo scegli

Dimmi come sei e ti dirò il tuo viaggio giusto per te! Forse non lo sai ma il tuo viaggio ideale svela moltissimo sulla tua personalità.

Non è un caso se tu adori il mare e la tua amica la montagna o se tu passeresti tutte le vacanze sdraiata al sole come una lucertola mentre il tuo partner vorrebbe visitare mille capitali europee nel giro di due settimane. Il nostro modo di viaggiare esprime il nostro modo di essere, la nostra personalità.

Ecco perché molte amicizie o molti rapporti di coppia finiscono proprio durante una vacanza insieme: perché emergono incompatibilità caratteriali e differenze di stili di vita che prima non erano mai venuti a galla. Ogni nostra scelta, a ben pensarci, riflette chi siamo e svela tratti della nostra personalità.

Dunque prima di scegliere la tua meta per le prossime vacanze, rifletti attentamente sul tuo vero modo di essere, sulle tue vere caratteristiche e, di conseguenze, potrai scegliere anche con chi affrontare il viaggio in modo da passare le giornate in allegria e non a litigare su cosa fare o dove andare.

La tua vacanza ideale rivela chi sei veramente

Molti di noi accettano di andare anche in posti che non sono proprio di nostro gradimento pur di fare felice il fidanzato o la migliore amica. Risultato? Vacanze rovinate in quanto o ci si annoia a morte o si passa mezza giornata a discutere. Ognuno ha il suo viaggio ideale, la sua vacanza “perfetta”. e i nostri gusti in materia di viaggi riflettono moltissimo sulla nostra vera personalità.

Se ami la montagna anche in estate allora non sei proprio l’anima delle feste. A volte puoi anche fingere di essere solare, espansiva e di gran compagnia ma, nel profondo, sei una persona introversa, introspettiva e che ama la solitudine. Ti piace stare a contatto con la natura e con te stessa, perderti in sentieri inesplorati per metterti alla prova e vedere dove puoi arrivare con le tue sole forze.

Al contrario, se il tuo viaggio ideale è al mare, allora tu fai un po’ fatica a stare sola e preferisci la compagnia degli amici. Ami stare in mezzo agli altri e fare festa, ti piacciono le grigliate e le serate fatte di musica e divertimento. Al tempo stesso ti piace anche rilassarti sul tuo lettino per ricaricare le energie dopo un anno di lavoro.

Da 10 anni vai in vacanza sempre nello stesso posto? Forse hai paura di affrontare i cambiamenti e fai molta fatica ad uscire dalla tua zona di confort. Non ti preoccupare, è una situazione comune a molti. Ma, almeno ogni tanto, per un weekend, prova a visitare qualche posto nuovo: le soprese sono il sale della vita.

Infine se ogni viaggio per te deve essere una nuova avventura e non torni mai due volte nello stesso posto, allora sei una persona che ama mettersi alla prova e conoscere nuova gente. Forse temi i legami stabili e duraturi e tendi a sentirti in trappola quando le amicizie o le relazioni diventano serie.