Gemma Galgani in bikini: fisico mozzafiato per la 74enne, così incanta prima di Uomini e Donne

Nonostante l’età, Gemma Galgani si sente sempre a suo agio con sé stessa: ecco come la dama esprimere tutto il suo sex appeal in bikini.

Da più di un decennio tra le protagoniste più chiacchierate di Uomini e Donne. E tante cose sono cambiate col passare del tempo. Inizialmente, la dama torinese si era presentata nello studio del dating-show di Maria De Filippi come una donna molto distinta e timida. Una signora dallo spirito romantico, tutta tesa alla speranza di incontrare il vero amore, e poco interessata all’apparire.

Poi, però, Gemma Galgani ha deciso di adeguarsi al contesto e di rinnovare la propria immagine con interventi di chirurgia estetica e un cambio di look. Non ci sono molti dubbi sul fatto che Gemma sia intervenuta sul décolleté, sulle labbra, sulle rughe di espressione e sul sorriso. Tutti questi aggiustamenti non sono passati inosservati. Tina Cipollari, chiamata a impersonare la perfida antagonista della Galgani, ha più volte accusato la dama di voler negare la propria età anagrafica e di atteggiarsi, impropriamente, a femme fatale.

Tutte le volte che è stata attaccata per il proprio aspetto, Gemma ha risposto di aver solo inteso migliorarsi, per sentirsi più a suo agio con sé stessa. Il che non è vietato da alcuna legge né in disaccordo con i principi morali correnti. Nessuno scandalo, dunque. Eppure c’è ancora chi guardando le foto più recenti della dama fa fatica a riconoscere la vecchia Gemma, cioè quella originale.

Così Gemma Galgani sorprende i follower con la foto in bikini

Negli ultimi giorni si è parlato spesso di Gemma Galgani. Si è letto da più parti che la dama potrebbe aver deciso di lasciare definitivamente Uomini e Donne. Il motivo. Avrebbe finalmente trovato l’amore (con un uomo molto più giovane di lei, secondo più voci). Il punto è che ogni anno, da almeno cinque anni a questa parte, d’estate esce fuori la notizia di un addio di Gemma. Salvo veder puntualmente tornare la dama negli studi di Mediaset per il dating-show…

Un altro leitmotiv delle estati di Gemma Galgani sono le sue foto in bikini o in costume criticate sui social. Qualche settimanale di gossip pubblica uno scatto della dama in due pezzi al mare o in piscina, e tutti ad attaccarla per ciò che ha mostrato e non avrebbe dovuto. Come se a una settantenne fosse interdetto l’uso di costumi per via della pelle non più tonica…

Gemma, giustamente, non si lascia tangere da simili attacchi. E anche quest’anno ha deciso di mostrarsi in costume. La differenza è che stavolta Gemma Galgani ha pubblicato la foto in proprio, sui social, e non ha indossato un bikini, ma un costume intero. E i follower sembrano aver apprezzato. Quante settantaquattrenni possono indossare con lo stesso risultato la mise da mare?