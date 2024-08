Eleonora Giorgi apre la scatola dei ricordi e si mostra giovanissima: com’era anni fa

Eleonora Giorgi condivide una foto che sta facendo impazzire i social: giovane e bellissima, i fan senza parole.

Attrice amatissima, Eleonora Giorgi ha trascorso un periodo sofferto, ultimamente, com’è noto ormai dalle cronache. La malattia si è rivelata un vero shock per tutta la famiglia e solo adesso l’ex moglie di Massimo Ciavarro sta tentando di ritrovare il proprio equilibrio, nonostante i controlli medici ai quali è costretta a sottoporvisi. Circondata da profondo affetto da parte dei suoi cari, in tali dolorosi frangenti, si riscopre il tempo prezioso da condividere e allo stesso tempo si rivivono dolci memorie.

Sicuramente da annoverare tra i ricordi più importanti figura il matrimonio del figlio Paolo con Clizia Incorvaia, ma la splendida diva del cinema italiano cela altrettante reminiscenze, scaturite da una vita intensa, pienamente vissuta. Difatti, ecco trapelare uno scatto che pone in risalto la sua eterea beltà. Una foto in cui è ritratta giovanissima, accompagnata da sogni e speranze. Difficile rimanere impassibili dinanzi a cotanta visione e i suoi adorati ammiratori lo sanno molto bene.

Eleonora Giorgi, com’era da ragazza: la foto amarcord infiamma il web

Biondissima e occhi azzurri, dall’aspetto un po’ nordico, Eleonora Giorgi, tuttora, fa strage di cuori. Quel sorriso contagioso, incorniciato dai lineamenti angelici, infine una eleganza, ormai rara, la rendono unica. Stella del firmamento che continua a brillare, dunque, non permettendo alla sua condizione fisica di perdere quella straordinaria vitalità, tipica della sua personalità. E ancora oggi non è cambiata, rispetto al passato, nonostante gli anni inesorabilmente trascorsi in un soffio (per tutti).

Il desiderio di tornare ai tempi d’oro, probabilmente come nella foto proposta, lasciando trasparire un velo di ironia, percepito esso da qualche emoticon ridanciano. Un primo piano incantevole, probabilmente tratto da alcune riprese cinematografiche oppure set fotografici, stando all’espressione, a dir poco smarrita, dell’attrice, come se stesse recitando una parte. Ignoto il periodo temporale in cui è avvenuto lo scatto, nel quale quale parrebbe mostrarsi con capelli corti benché gli appassionati la ricordino con una folta chioma riccia.

Sex symbol dallo sguardo puro, Eleonora Giorgi, quindi, conquista ancora e questo throwback ne costituisce un valido esempio. Il suo fascino non passa mai di moda, come si evince dalla reazione di piacevole stupore dei fan, rimasti attoniti. Chi elogia, da sempre, la sua bellezza e altrettanti pronti a manifestare apprezzamenti, la star del grande schermo, attualmente, è ritenuta ‘stupendamente iconica‘, come sottolineato dalla nuora Clizia, quest’ultima ‘innamoratissima’ della meravigliosa suocera, fin dal primo giorno.