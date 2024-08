Barbara D’Urso con l’ex sui social: il momento che nessuno si aspettava

Barbara D’Urso riappare sui social con una sorpresa incredibile: nessuno può credere ai propri occhi, è davvero lui.

L’ex conduttrice del piccolo schermo, ormai, è lontana dalla tv benché il pubblico la reclami. Infatti, in questi ultimi mesi, circolano voci a proposito di una sua presunta partecipazione nel programma Ballando con le Stelle anche se trattasi solamente di indiscrezioni infondate. Ad ogni modo molti la vorrebbero in pista, specialmente Carolyn Smith che così avrebbe dichiarato al settimanale Mio: “mi piacerebbe vederla ballare. Sarebbe un’ottima concorrente e ha tanto da raccontare“.

In attesa di qualche progetto interessante, Barbara D’Urso si gode le vacanze, come testimoniato da qualche scatto sui social. Con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte, a contemplare il tramonto sul mare, oppure in compagnia, tra risate e relax, difficile poter dire addio a questa estate indimenticabile, resa ancora più speciale dalla presenza di una persona a lei molto cara. Diventa doveroso, dunque, immortalare il momento, condividendolo con il suo affezionatissimo pubblico.

Barbara D’Urso torna con l’ex: la foto è virale

Prima Formentera poi Sicilia, l’attrice partenopea è una viaggiatrice instancabile. In villeggiatura con amici e famiglia, il tempo lo dedica, soprattutto, a loro: la nuora Giulia nonché la bellissima nipotina Matilde. Chissà cosa l’attenderà successivamente, al ritorno, ma nulla potrà scalfire questi preziosissimi attimi trascorsi insieme ai suoi affetti. Non si conosce se anche i figli abbiano preso parte a questa allegra comitiva, tuttavia qualcuno molto vicino alla conduttrice si è palesato inaspettatamente.

Trattasi dell’ex Mauro Berardi con cui ha vissuto una grande storia d’amore – dalla cui unione, difatti, sono giunti alla luce Emanuele e Giammauro, oggi, rispettivamente, 36 e 38 anni. Durante un’intervista a Domenica In, da Mara Venier, Barbara ha parlato della sua vita privata, per la prima volta: “siamo stati undici anni insieme e il 5 febbraio ’93 ci siamo lasciati. Lo amavo follemente, nessuna storia di tradimenti” semplicemente pura incompatibilità caratteriale “e io alla fine sono rimasta sola con i bimbi“.

Una decisione che il produttore cinematografico, a suo tempo, non ha accettato tanto che “mi ha fatto la guerra per tantissimi anni, forse era arrabbiato” così conclude. Oggi vige un rapporto di stima e affetto, abbandonando vecchi rancori. A questo proposito ecco la foto che spazza via gli ultimi dubbi: ‘Berardi Senior’ ritrova la sua amata storica e lei chiosa in tal modo: “ci siamo proprio tutti” con qualche cuore rosso perché l’amore si trasforma ma rimane immutato nonostante il passato.