Temptation Island colpo di scena, Maika beccata con un altro del programma: “Ciao Lino, adesso sta con lui”

Maika, una delle protagoniste più discusse di “Temptation Island”, sembra avere già dimenticato Lino: ecco con chi è stata vista.

“Temptation Island” si è concluso solo da poche settimane (a settembre partirà una nuova edizione), ma si continua a parlare di molti dei protagonisti. Chi ha seguito il reality non può che essere interessato a sapere come evolvano le vite dei partecipanti ora che sono tornati alla quotidianità, non è detto infatti che le scelte fatte in Sardegna possano essere poi confermate dai fatti.

Questo può valere sia per chi ha scelto di proseguire il proprio rapporto di coppia, dando magari una nuova possibilità al partner nonostante gli errori del passato, sia per chi si è lasciato e può poi pensare di non avere preso la decisione giusta. L’attenzione degli appassionati non può però che essere rivolta anche a tentatori e tentatrici, alcuni di loro continuano a frequentare chi nel corso del programma aveva un fidanzato/a al suo fianco.

Maika ha detto addio a Lino dopo “Temptation Island” per lui?

Chi ha avuto modo di seguire “Temptation Island” conosce certamente Maika Randazzo e non ha dubbi nel definirla una delle tentatrici più discusse. La 30enne si è avvicinata a Lino, il fidanzato di Alessia, con cui ha stretto un forte feeling, al punto tale che il campano era convinto lei avesse un reale interesse per lui. Nel momento in cui lui ha detto addio alla fidanzata i due hanno continuato a frequentarsi anche lontano dalle telecamere, immortalando anche alcuni di questi momenti sui social, anche se pochi hanno creduto che quello fosse l’inizio di una nuova storia d’amore.

L’opinione della maggior parte dei telespettatori è stata la stessa: Lino e Maika hanno approfittato l’un l’altra della sintonia che era nata tra loro per tenere viva l’attenzione su di loro, ma non c’erano le basi per credere a qualcosa di più.

Ed effettivamente la ragazza ora sarebbe già concentrata su qualcun altro. E non su uno qualunque, ma su un altro personaggio noto ai fedelissimi del reality. La romana è stata vista in compagnia di Alex Petri, anche lui ex protagonista di “Temptation Island”, dove si era presentato in qualità di fidanzato di Vittoria Bricarello. Anche la loro relazione si è ormai conclusa, la 34enne piemontese si è rifugiata tra le braccia del tentatore Simone Dell’Agnello, già prima del falò di confronto.

Almeno per ora è prematuro parlare di una liason tra i due, sicuramente non hanno alcun interesse a nascondersi. Alex ha pubblicato sul suo profilo una serie di scatti con l’ex tentatrice e altri amici, dove l’intesa che li lega appare evidente, anche se nessuno ha notato effusioni di alcun tipo.

La ragazza è certamente socievole e, da single quale si dichiara, non fa niente di male, come aveva detto a Lino in una delle puntate, vedremo se questo sarà il preludio di qualcosa destinato a crescere.