Christian De Sica è irriconoscibile con il nuovo look: cosa ha fatto lo showman

Christian De Sica ha spiazzato tutti i fan sui social pubblicando una foto con il suo nuovo look. L’attore è irriconoscibile: ecco che cosa ha fatto.

Figlio d’arte, visto che il padre è stato uno dei più grande attori e registi del secolo scorso e la madre un’affermata attrice spagnola, Christian De Sica è attivo da moltissimi anni sul piccolo e grande schermo. Un’attività partita negli anni ’70, seguendo così le orme di papà Vittorio e mamma María Mercader.

A dare all’attore romano un successo enorme sono state le sue partecipazioni come protagoniste alle tante commedie di successo, identificate nel fortunato filone dei cosiddetti cinepanettoni, ovvero quei film usciti durante il periodo natalizio, facendo coppia fissa con Massimo Boldi dal 1985 al 2005, per poi riprendere da dove avevano lascato nel 2018.

Oltre alla carriera come attore cinematografico, Christian è prolifico anche a teatro e in televisione, riuscendo così a mantenere sempre alta l’attenzione su di lui. Anche sui social è molto attivo, condividendo diversi momenti della sua vita privata e professionale. È proprio su Instagram che ha condiviso una foto del suo nuovo look, lasciando i fan a bocca aperta.

Christian De Sica, nuovo look per l’attore: lo scatto social

Tra le tante foto che Christian De Sica ha condiviso in questi giorni di vacanze estive a molti non è sfuggito un selfie che lo vede con un look diverso da come si era abituati a notarlo. L’attore romano, infatti, appare decisamente differente dal solito e i commenti da parte dei fan sono tutti positivi, dove in molti sottolineano come appaia più giovane.

Nello scatto Christian indossa degli occhiali da vista, cosa molto rara visto che spesso appare sia in TV che sui social senza occhiali. L’attore, inoltre, ha anche tagliato i capelli, probabilmente per sentirsi più fresco durante le calde giornate estive. Non è passata inosservata nemmeno la sua camicia hawaiana verde e bianca, per dare un tocco di brio al suo look.

È un gran bel periodo a livello professionale per De Sica. Dopo essere tornato sul set di Paolo Virzì nel film Un altro ferragosto, è stato premiato con un Nastro d’argento speciale alla 70ª edizione del Taormina Film Fest, al Teatro antico di Taormina lo scorso luglio. Un riconoscimento che ha ritirato insieme al collega, amico e cognato Carlo Verdone con il quale ha un ottimo rapporto.