Creme solari richiamate, il nuovo allarme del Ministero: se hai una di queste marche non usarla

Nuovo allarme del Ministero della Salute in merito ad alcune note marche di creme solari. Ecco perchè non devi utilizzarle.

In estate sono il must have di ogni giornata in spiaggia o a bordo piscina, ma in realtà il loro uso è ormai frequente durante tutto l’arco dell’anno. Le creme solari fanno ormai parte della routine quotidiana di molte persone e rappresentano un valido strumento per proteggere la salute della pelle dai raggi UV prodotti dal sole.

La protezione solare, infatti, aiuta a prevenire le scottature solari, i tumori e l’invecchiamento precoce della pelle, comprese la comparsa di rughe e macchie senili. Si tratta di un tema sempre più attuale, incrementato soprattutto dalla presa di consapevolezza di molti giovani in termini di cura e mantenimento del proprio corpo.

Tuttavia, nonostante l’importanza di proteggere la propria pelle con dei validi prodotti, non sempre quest’ultimi riescono a garantire un’efficacia reale e, spesso, possono essere causa di gravi irritazioni e conseguenze. Recentemente, le autorità europee nel campo della salute, hanno diffuso la notizia di una lista nera delle marche di creme solari più note ma più dannose per la pelle.

Le creme solari richiamate dalle autorità europee

I richiami dei cosmetici da parte delle autorità europee, ha allarmato molti consumatori in tutto il continente, soprattutto a causa delle presenza di Lilial, una sostanza chimica particolarmente dannosa per la salute. Sulle etichette viene indicato con la sigla BMHCA e viene ancora ampiamente utilizzato anche in prodotti per l’igiene personale, dai bagnoschiuma ai deodoranti, fino alle creme solari. La sua fragranza chimica evoca i fiori di mughetto, motivo per cui il lilial è ancora così tanto utilizzato nel mondo della cosmesi.

Le autorità sanitarie europee hanno dichiarato il lilial come genotossico e interferente endocrino, vietandone l’utilizzo già a partire dal 2022. Tuttavia, nonostante il divieto, questa sostanza chimica è ancora presente sul mercato, in particolare nei prodotti per la protezione della pelle dai raggi solari. Le autorità sanitarie hanno recentemente richiamato alcune marche note di creme solari: da Bilboa fino a Nivea e Clinians, i nomi nella lista nera sono quelli più noti dai consumatori. La lista dei richiami è ancora in continuo aggiornamento e può essere consultata periodicamente presso il portale online delle autorità sanitarie europee.