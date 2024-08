Costantino Vitagliano dopo la malattia persi 20kg: come sta oggi

Costantino Vitagliano non ha mai fatto mistero con i fan della sua grave malattia. Ecco come sta davvero oggi.

C’è stato un tempo in cui Costantino Vitagliano era al centro dei principali gossip di cronaca rosa. Iniziò a farsi conoscere nel 2003, grazie a Uomini e Donne. Venne intervistato da numerose testate giornalistiche ed ebbe modo di partecipare anche ad alcuni lavori cinematografici. Quello più recente risale al 2020 con ‘Il postino sogna sempre due volte‘. Gli ultimi due anni, tuttavia, sono stati particolarmente duri per lui.

Ha sviluppato una condizione preoccupante, che l’ha spinto a consultare importanti specialisti. La malattia ha avuto un fortissimo impatto sulla sua vita. Di recente, ha deciso di rilasciare un’intervista per parlare proprio di questo argomento e di come sono cambiate le cose.

Costantino Vitagliano contro la malattia: ecco come è cambiata la sua vita

Costantino Vitagliano, negli ultimi due anni, ha sviluppato una grave patologia. I medici, durante alcuni controlli, hanno riscontrato dei problemi all’aorta ombelicale. Le sue dimensioni erano aumentate e, per questo motivo, hanno deciso di trattenerlo in ospedale. Non è stato facile ottenere una diagnosi, però, stando a quanto dichiarato, pare soffra di una patologia autoimmune vascolare. La malattia è decisamente poco comune e, di conseguenza, anche la terapia è complessa.

Di recente, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista per Il Corriere della Sera. Ha fornito particolari importanti, che non sono passati inosservati. Si è concentrato sugli immensi cambiamenti che ha dovuto affrontare e sulle ripercussioni della patologia. Al momento, si sta sottoponendo ad alcune cure per cercare di tenerla sotto controllo e di evitare spiacevoli conseguenze.

Ha ammesso di non stare ancora bene. I farmaci, sicuramente, stanno avendo degli effetti positivi, però, il suo percorso non è terminato. Inoltre, il suo corpo ha subito delle brusche modifiche per via della rapida perdita di peso: “Come va la salute? Dire bene sarebbe un’esagerazione. Mi hanno diagnosticato una malattia autoimmune qualche mese fa e ho perso venti chili. Le cure sembrano funzionare, ma sto ancora scalando il cortisone“.

I fan non hanno mai nascosto la loro preoccupazione. Sono tantissime le persone che, giornalmente, si informano sulle sue condizioni di salute. Lo supportano e, grazie a messaggi colmi di affetto, cercano di trasmettergli tutta la forza possibile. Non bisogna dimenticare che le malattie autoimmuni sono imprevedibili. Il meccanismo è legato a un malfunzionamento del sistema immunitario che, all’improvviso, inizia ad attaccare parti sane dell’organismo