Katia Pedrotti svela il vero segreto dell’amore con Ascanio: la verità dopo anni

La coppia formata da Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti è una delle più longeve della tv italiana: il successo del loro amore cela un segreto.

Belli, uniti e felici dopo vent’anni. Un traguardo davvero poco comune nelle coppie “famose”. Ma il caso di Ascanio e Katia appare ancora più mirabile, visto che la loro è coppia nata nella Casa del Grande Fratello, il reality dove di norma amori e passioni sorgono veloci e poi falliscono con pari urgenza. Katia Pedretti ha incontrato Ascanio proprio durante l’edizione del 2004 del GF, si è lasciata affascinare e poi si è innamorata. All’inizio lui sembrava molto più preso di lei. Dopodiché tutti i telespettatori si accorsero che la coppia era unita da un sentimento speciale.

Si sono legati subito, dunque, e da allora sono rimasti sempre insieme, costruendo una bellissima famiglia con due figli: Matilda e Tancredi. Spiando i loro social ci si rende conto che Ascanio e Katia trascorrono moltissimo tempo insieme: l’impressione è si piacciano davvero e stiano bene insieme.

E proprio per questo passano insieme quanto più tempo è possibile. Dalla mattina, quando vanno ad allenarsi insieme in palestra, fino a sera tardi, nel momento in cui, messi a letto i figli, guardano un film abbracciati sul divano. La cattività forzata del Grande Fratello li ha forse aiutati a entrare subito in sintonia, mettendoli di fronte alla necessità di affrontare le dinamiche di una profonda e continua condivisione.

Si sono conosciuti a fondo fin da subito, imparando immediatamente a riconoscere i pregi e i difetti dell’altro, a trovare un modo non superficiale di comunicare. Ed è qualcosa di speciale, dato che di solito succede l’esatto contrario: chi si innamora in un reality, appena lontano dai riflettori scopre che il rapporto funzionava solo al “chiuso”, in ambiente protetto, e che non è in grado di sopravvivere nella dimensione reale.

Il segreto dell’amore ventennale di Katia e Ascanio: la confessione

Katia e Ascanio pubblicano spesso foto insieme in cui appaiono come una coppia appassionata o tenere. Giudicare in base ai contenuti condivisi online non è mai molto utile se si vuole andare al di là dell’apparenza. Ma è difficile pensare che i due stiano recitando così bene una parte da vent’anni! L’amore che li lega appare dunque tangibile. Inconfutabile.

Di recente, Katia ha condiviso un altro scatto insieme al suo Ascanio, una foto in cui lui sorride e guarda l’obiettivo, e lei è girata verso di lui in atteggiamento complice. Una follower non ha resistito e ha domandato ciò che tutti si chiedono guardando simili immagini: “Ma qual è il vostro segreto?“. Le ha risposto proprio Katia, svelando così il vero segreto del suo amore con Ascanio…