Eliminare il doppio mento senza chirurgia: gli esercizi da fare in casa ogni giorno

Questo aspetto del tuo viso ti da fastidio e non ti fa sentire sicura? Ecco come dirgli addio in modo semplice e senza spendere soldi.

Per sentirci belle come prima cosa dobbiamo lavorare su noi stesse e cercare di minimizzare quello che noi crediamo un problema anche perché, molto spesso, gli altri non lo percepiscono nello stesso modo. Prendiamo il caso, come indicato, del doppio mento.

Alcune donne ne fanno un problema impossibile da superare se non con la chirurgia estetica. Gli esperti di Chedonna, però ti vogliono indicare alcuni esercizi semplicissimi che ti possono aiutare senza spendere soldi evitando una operazione. Quindi, scorri le prossime righe e prendi appunti.

Doppio mento addio: fai ginnastica così

Questo tipo di inestetismo è tra quelli che preoccupano maggiormente le donne, indipendentemente dalla loro età. Ma ci sono alcuni semplicissimi esercizi che possiamo fare per evitare la sua comparsa. Sono super facili e ci vuole pochissimo tempo al giorno.

Possiamo farli anche la sera prima di andare a dormire dopo aver messo la nostra crema o fatto la skin care. Sono perfetti, in modo particolare, se siamo molto giovani. Ma quali sono questi esercizi? Partiamo dal “bacia la giraffa”. Il nome praticamente indica cosa dobbiamo fare!

Ovvero recliniamo la testa all’indietro come se dobbiamo guardare qualcosa di molto in alto e poi arricciamo le labbra come a dare un bacio. Manteniamo questa posizione per 5/8 secondi. Ripetiamola per 5 volte. Il secondo esercizio ci aiuta con la isometia della mandibola ed i suoi muscoli.

Mettiamo le mani chiuse a pugno sotto il mento e spingiamo verso il basso in modo graduale. Quando siamo al punto massimo manteniamo per 3 secondi. Questo esercizio va ripetuto per 5/7 volte. Siamo giunti al terzo, ovvero il finto sorriso.

Il più semplice di tutti! Stiriamo gli angoli delle labbra il più che possiamo avendo i denti ben serrati. Spingiamo poi la lingua sul palato e manteniamo la posizione per 5 secondi. Ripetiamolo 5/8 volte. Ed il quarto esercizio? Facciamo le guance paffute.

Prendiamo tanta aria e facciamo com il pesce palla! Premiamo poi con i palmi sulle guance, in questo modo andranno in tensione e ci costringeranno a mandare via l’aria. Manteniamo per 5 secondi e poi ripetiamo 5 volte. Ultimo esercizio ma non meno importante è quello di aprire la bocca ed arrotolare il labbro inferiore verso l’interno.

Dovremmo cercare di coprire i denti. Abbassiamo poi la testa in modo molto lento e chiudiamo la bocca. Importantissimo fare questo esercizio in modo super lento. Dobbiamo ripeterlo per circa 7 volte. Nel giro di pochissime settimane vedrà assolutamente un miglioramento dei muscoli.

Anche le tue amiche ti chiederanno la tua crema magica ma è tutto frutto di allenamento o forse non vuoi svelare nulla? Questo dipende da te!