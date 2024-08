Come capire quali colori ti si addicono di più: l’importanza di scoprire il proprio sottotono

Un aspetto molto importante nel modo in cui ci vestiamo è capire cosa ci sta bene. Ecco il suggerimento che non puoi dimenticare mai.

Quando la mattina ci vestiamo, molto spesso, prepariamo i vestiti già la sera prima, in questo modo anche se siamo di fretta siamo vestite bene e a nostro agio. Ma quante di noi quando comprano i vestiti fanno attenzione al loro sottotono?

Noi oggi ti vogliamo svelare i trucchi per capire quali colori ti donano veramente perché scegliere qualcosa che non ci sta bene, anche se ci piace, non ci fa apparire al massimo e poi non ci sentiamo bellissime. Quindi è un aspetto molto importante da conoscere. Iniziamo subito!

Cosa mi metto? Dipende dal tuo sottotono

Se conosciamo che cosa ci dona veramente abbiamo modo di mettere in risalto tutta la nostra bellezza. In modo particolare il nostro viso che è un vero e proprio biglietto da visita. Tantissime donne sanno quali colori non gli donano ma è importantissimo conoscere anche delle piccole sfumature e non farle sfuggire.

Ecco perché è molto importante conoscere il nostro sottotono, anche per il trucco, ovviamente. L’armonia tra i capelli ed il resto dei colori è la chiave per vedersi belle e sentirsi così. Ma iniziamo subito. Siete bionde? Quasi sicuramente avete una carnagione chiara. Ecco che i colori perfetti sono il giallo, l’arancione ed il ruggine. In inverno sarete perfette con il tortora o tutto quello che vira verso l’oro.

Siete brune? Le tonalità giuste sono il blu, l’arancio, ed il rosa, oppure colori come il cioccolato. Siete rosse? L’avorio ed il verde sono un vero e proprio must have. Ma come possiamo scegliere il colore giusto? Una volta che sappiamo la gamma di colori che ci donano possiamo letteralmente sbizzarrirci.

Come primo strep avviciniamo la stoffa al nostro viso e capiremo subito se ci piace oppure no. Proviamo sempre un capo in una stanza con tanta luce. Molto spesso i camerini non sono il posto migliore. Controllate la vostra scelta davanti ad uno specchio grande senza timore.

Ovviamente se vi vedete ingiallite o con un colorito spento non scegliamo assolutamente quel capo. Quel capo però lo amate? Chiedete alla commessa se c’è in un altro colore. Volete sentirvi magre, slanciate e bellissime? Optate per un look di un solo colore.

Sempre nella vostra palette, ovviamente. Uscite per fare acquisti sempre con delle amiche perché se avete un dubbio potete chiedere a chi vi conosce e vi fidate del suo parere. Adesso che hai tutti questi strumenti è giunto il momento di andare a fare un po’ di shopping non credi? I saldi stanno per terminare!