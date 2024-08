Impazza il look total white tra le star: come replicarlo con quello che si ha nell’armadio

Vuoi essere super alla moda senza dover spendere soldi? Ecco cosa puoi prendere dal tuo armadio per copiare le passerelle!

E’ impossibile negare che non ci vogliamo sentire belle e sicure di noi stesse. Tantissime di noi poi guardano con molta attenzione le varie sfilate in giro per il mondo prendendo spunti per i loro look. Oggi vogliamo fare propio questo ed in modo particolare con qualcosa visto alle recenti sfilate.

Parliamo di quelle di Copenhagen dove a trionfare è stato uno dei colori che tutti abbiamo nell’armadio. Parliamo del bianco! Sei curiosa di scoprire qualche abbinamento particolare? Scorri subito e vedi che cosa ti propongono gli esperti di look per Chedonna.it.

Vuoi essere alla moda? Ecco come abbinare il bianco

Quando fa caldo il colore per eccellenza che vogliamo indossare è assolutamente il bianco. Ci permette di sudare un pochino di meno ed è traspirante! Ovviamente, insieme a lui, scegliamo tutti colori che ci mettono energia e allegria. Ma tantissime donne decidono di fare un total look bianco.

Ecco quindi che possiamo inspirarci, come accennavamo prima, alla Copenhagen Fashio Weel che è iniziata da pochissimi giorni dove il bianco la fa da padrone. Dalla mattina alla sera. Scopriamo qualche idea direttamente dalle passerelle per i look delle prossime settimana.

Come prima cosa proponiamo dei pantaloni in denim, rigorosamente, bianco. Ma con cosa possiamo abbinarlo per renderlo fresco e alla moda? Prendiamo dall’armadio un top peplum che andava di moda nei primi 2000. Uniamo dei tacchi belli alti ed una borsetta a mano. Il look è perfetto!

Abbiamo un mini abito bianco? Non c’è problema, anzi. Se ha lo scollo a v indossiamo delle ballerine e qualche gioiello ma senza esagerare. Se abbiamo poi un a bandana in crochet è perfetto! Altra combinazione alla moda è composta dalla canotta, la gonna midi e le ballerine bianche a rete. Un mix perfetto dalla città al mare.

In questo modo possiamo combattere anche le altissime temperature che ci sono in questi giorni ed essere sempre super femminili. Ti proponiamo anche qualcosa per quando le temperature inizieranno ad abbassarsi un pochino. Perfetta la gonna bianca effetto sheer ed una camicia lunga.

Abbiniamoci degli stivaletti animalier ed il gioco è fatto. Questa combinazione la puoi indossare dalla mattina alla sera fino alla fine della stagione estiva. Adesso che conosci tutte queste combinazioni sta a te vedere che cosa hai nell’armadio per essere alla moda.