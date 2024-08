Eleganza e ispirazione retrò con i capelli raccolti più chic dell’estate

Come essere alla moda e non soffrire il caldo? Ecco la soluzione perfetta per l’estate, una volta provata non potrai tornare indietro.

In estate avere i capelli lunghi è veramente difficile, li teniamo praticamente sempre legati con mille acconciature diverse. Il problema vero però nasce quando non sono troppo lunghi e nemmeno corti, ovvero le fastidiose vie di mezzo!

Noi oggi ti vogliamo, però, svelare una acconciatura che è perfetta per tutte le lunghezze. Sei curiosa di sapere come si realizza e soprattutto di quale parliamo? Continua a leggere e siamo certi che poi andrai a provarla immediatamente.

Capelli anti caldo? Ecco l’acconciatura perfetta

Con il caldo bollente di queste ultime settimane avere i capelli lunghi è impegnativo. Cerchiamo il modo per sistemarli e non averli sul collo perché già solamente quella sensazione ci fa sudare. Il problema vero è quando abbiamo un taglio medio-corto.

Se abbiamo un taglio pixie o i buzz cut è impossibile la nostra idea ma per gli altri, come un pixie medio, possiamo provare a realizzare uno chignon basso. Rubiamo qualche idea sempre dalle passerelle per essere alla moda e super fashion.

Come prima cosa ti proponiamo uno chignon con un finish sleek. Saranno nostri amici, gel, lecca e spray fissante. Ecco che la nostra acconciatura deve essere precisa e non deve uscire neanche un capello fuori posto. Possiamo, se vogliamo essere sicure, bloccare il tutto anche con dei fermagli piccolini del colore dei nostri capelli.

Altra idea interessante e facile da realizzare è il modern chignon. Partiamo allontanando i capelli dal viso e raccogliamoli sopra la nuca con una coda di cavallo legata per bene con un elastico. Attorcigliamo il tutto e leghiamo. Se c’è qualche capello fuori posto utilizziamo il gel o la lacca.

Abbiamo una cerimonia ma fa troppo caldo? Perfetto lo chignon sleek e twist! Saremo fresche e tutte ci faranno i complimenti. In questo modo risparmiamo anche sul parrucchiere, non male non trovi? Possiamo realizzare anche un perfetto chignon da ballerina.

Ma in che modo? Dividiamo i capelli in due sezioni e mettiamo un po’ di shampoo secco. Tiriamo bene i capelli piccoli e raccogliamo tutto in una coda di cavallo bella alta. Adesso leghiamoli con un elastico trasparente. Blocchiamoli sempre con delle mollettine che non si vedono.

Ultimo consiglio per dei capelli belli e comodi allo chignon uniamo qualche accessorio che sia con strass o fiori, in base al nostro gusto ma siamo certi che impazzirete per tutti questi chignon facili da realizzare ma super alla moda e comodi per il caldo!