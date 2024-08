Trecce che passione: le acconciature più trendy da provare anche in vacanza

Vuoi non sentire caldo ed essere alla moda sempre, sia in vacanza che in ufficio? Ecco le trecce che devi assolutamente provare.

Quando fa caldo è impossibile, o quasi, lasciare i capelli sciolti, specialmente se sono tanti. La soluzione quindi diventa molto creativa e spesso anche non bellissima visivamente parlando, perché cerchiamo la comodità e vorremmo non sudare.

Ma le trecce sono la soluzione ideale. Sono perfette in vacanza ma anche al lavoro. Sai quali sono super di moda? I nostri esperti di Chedonna.it hanno stilato una sorta di classifica. Queste le devi assolutamente provare siamo certi che impazzirai per la facilità, bellezza e comodità.

Trecce: queste sono perfette e alla moda

Questa acconciatura non passa mai di moda, specialmente in estate. Il motivo è davvero molto semplice, sono perfette e ti salvano dal caldo, in modo particolare se i capelli sono lunghi. Perfette in tantissime occasioni possono passare dal super chic al mare senza problemi.

In alcuni casi ci aiutano anche creando un piccolo effetto lifting! In questo caso scegliamo le trecce olandesi partendo dal perimetro frontale dei capelli. Ma sai che esistono tantissimi modi per fare le trecce? Scopriamoli:

Trecce a tre ciocche: la ciocca di destra passa sopra quella centrale e quella di sinistra sopra la nuova ciocca di mezzo e ripetiamo.

la ciocca di destra passa sopra quella centrale e quella di sinistra sopra la nuova ciocca di mezzo e ripetiamo. Trecce francesi. Lei ci salva in tantissime occasioni. Perfetta per un appuntamento galante o per un appuntamento di lavoro. Partiamo da una treccia normale e poi uniamo altri capelli. Prima di incrociare, però lavoriamo direttamente con i nuovi capelli.

Lei ci salva in tantissime occasioni. Perfetta per un appuntamento galante o per un appuntamento di lavoro. Partiamo da una treccia normale e poi uniamo altri capelli. Prima di incrociare, però lavoriamo direttamente con i nuovi capelli. Treccia a spina di pesce. Lei possiamo realizzarla super tirata, morbida, o leggera, dipende da noi. Come prima cosa dividiamo i nostri capelli in due sezioni, prendiamo un piccola ciocca esterna e la facciamo passare sopra e poi la infiliamo sotto a quelle di sinistra.

Lei possiamo realizzarla super tirata, morbida, o leggera, dipende da noi. Come prima cosa dividiamo i nostri capelli in due sezioni, prendiamo un piccola ciocca esterna e la facciamo passare sopra e poi la infiliamo sotto a quelle di sinistra. Trecce olandesi o boxer braid. Dividiamo in due sezioni i capelli e poi ognuna in tre. Partiamo dal perimetro frontale, prendendo quella più esterna che faremo passare sotto la centrale che diventerà la nuova ciocca centrale.

Dividiamo in due sezioni i capelli e poi ognuna in tre. Partiamo dal perimetro frontale, prendendo quella più esterna che faremo passare sotto la centrale che diventerà la nuova ciocca centrale. Treccia a corda . In questo caso facciamo una bella cosa alta e dividiamola in due ciocche. Attorcigliamole su se stesse, e leghiamole fissando l’estremità.

. In questo caso facciamo una bella cosa alta e dividiamola in due ciocche. Attorcigliamole su se stesse, e leghiamole fissando l’estremità. Treccia a quattro ciocche. Prendiamo, ovviamente quattro parti e facciamo passare la prima laterale sinistra sotto la centrale sinistra, poi la laterale di destra sopra la centrale di destra. Così facendo abbiamo incrociato le più esterne, adesso ripetiamo.

Come hai visto ci sono moltissimi tipi di treccia, adesso sta a te provare quella che ti riesce meglio o con il quale ti senti a tuo agio.