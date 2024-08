Un Posto al Sole va in ferie: quando torna in tv e cosa lo sostituirà

L’amatissima serie televisiva girata completamente a Napoli si ferma ma quando avremmo la possibilità di seguirla nuovamente?

Tutte le sere moltissimi italiani, da oltre vent’anni, hanno un appuntamento fisso su Rai3. Parliamo di Un posto al sole. Grazie alle tematiche che affronta è sempre molto attuale ed il pubblico non può fare a meno di seguire i risvolti della trama. Ma in questo periodo, come accade per tutto il resto della programmazione, la soap si è fermata.

Ecco che cosa sta accadendo e tutto quello che devi assolutamente sapere. Le informazioni utili per queste giornate particolari che stanno accadendo.

Cosa vedremo al posto di Un posto al sole?

Come abbiamo avuto modo di vedere, Un posto al sole ha preso la sua consueta pausa estiva. Giustamente anche i suoi attori si stanno godendo questo periodo dell’anno. Il caldo asfissiante è difficile da sopportare! Ma cosa possiamo vedere al suo posto? Perché in tanti non si sono accorti di questo stop?

Il motivo è che nelle due settimane di inattività avremmo modo di vedere ugualmente Un posto al sole ma in modo diverso. Parliamo della settimana che stiamo attraversando (quella che va dal 12 al 16 di agosto) e di quella successiva, ovvero dal 19 al 23. Solamente dal 26 agosto torneranno le puntate, nuove, di Un posto al sole.

In questo momento c’è il suo spin-off, ovvero Le Storie di Un posto al sole con la sua protagonista, ovvero Rosa Picariello, interpretata in modo magistrale dall’attrice Daniela Iola. La donna è arrivata nel cast della soap nostrana all’incirca due anni addietro.

Lei sostituirà Raffaele, il veterano del gruppo interpretato da Patrizio Rispo, ovvero il portiere di Palazzo Palladini. L’uomo, infatti, è partito per Barcellona, ovvero la città dove vive il figlio Patrizio, raggiungendo anche Ornella. Ma lei non sarà la sola in questo periodo.

Ci sarà anche Manuel, ovvero il figlio di Rosa interpretato da Manuel D’Angelo, la spumeggiante Marika a cui presta il volto Laura Pagliara, Rossella, la brava dottoressa interpretata da Giorgia Gianetiempo, Roberto, ovvero Riccardo Polizzy Carbonelli e per ultimo, ma non meno importante, il Postino di Palazzo Palladini.

Lui abbiamo avuto modo di vederlo solamente nelle ultime puntate e prepariamoci ad una corte, serratissima, alla bella Rosa. Ecco quindi che in queste due settimane di stop ripercorreremo i momenti più salienti delle loro avventure e disavventure accadute attorno a Palazzo Palladini.

La soap opera poi riprenderà a fine mese e siamo certi che ci saranno dei colpi di scena incredibili, potrebbe esserci anche il famoso addio di Raffale come portiere.