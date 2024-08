Tutti pazzi per Dafne: la prima foto della figlia di Damiano Carrara è una meraviglia

Damiano Carrara ha annunciato sui social di aver finalmente accolto la sua primogenita Dafne: la foto è diventata subito virale.

Dopo lunghi e incessanti mesi di attesa Damiano Carrara è diventato papà. La moglie Chiara ha dato alla luce la primogenita della coppia, Dafne. A comunicarlo è lo stesso pasticcere, che ha deciso di condividere online una foto della famigliola allargata. Una grande gioia dunque per i neo genitori, che da tempo non aspettavano altro di dare un fratellino o una sorellina a Paco, il loro figlioletto peloso di 11 anni.

La storia d’amore tra i due è stata ufficializzata all’inizio del 2021 anche se secondo alcune voci il loro primo incontro è avvenuto nel lontano 2018. Ad annunciare il fidanzamento e l’imminente matrimonio è stato proprio il giudice di Bake Off. Lo ha fatto con un dolcissimo post su Instagram dove si legge: “Ha detto sì… sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata… adesso però ho voglia di far conoscere a voi anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…”.

E il 9 luglio 2022 i due piccioncini sono convolati a nozze in quel di Lucca, dove entrambi sono cresciuti. E ora la coppia non vedeva l’ora di annunciare ai fan l’arrivo della piccola Dafne.

Damiano Carrara ha pubblicato la foto della figlia Dafne

“Benvenuta al mondo Dafne, amore della nostra vita”. Queste le parole con le quali il noto pasticcere toscano ha deciso di comunicare al mondo social la nascita della figlia Dafne. Ancora una volta dunque Damiano è finito al centro della cronaca rosa. Negli ultimi mesi infatti, si vociferava di una sua possibile assenza dal cast della nuova edizione di Bake Off, che sarà condotta ancora una volta da Benedetta Parodi.

Questa notizia, è arrivata subito dopo l’episodio accaduto nel corso della sua partecipazione a Pechino Express, quando il trentottenne ha deciso di eliminare la coppia composta da Fabio Caressa e la figlia. Fortunatamente, sembrerebbero essere solo voci infondate e anche per quest’anno Damiano Carrara sarà tra i giudici di Bake Off Italia.

A calmare le acque, almeno per il momento, ci ha pensato sicuramente la moglie, che ha dato alla luce la figlia Dafne. Come accennato in precedenza, il pasticcere ha voluto commemorare l’evento postando una tenera foto su Instagram, che ha ricevuto centinaia di commenti amorevoli, incluso quello di Katia Follesa, sua ex compagna di avventure a Cake Star: “…Piccolina dolce”.