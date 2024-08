Qui il suo primo film: oggi è una delle attrici più belle ed è praticamente identica

Eccola nel suo primo film già meravigliosa fin dall’inizio e oggi una delle attrici più belle di sempre: è praticamente identica.

Tanti anni fa era meravigliosa, ma oggi si può dire che non ha perso nemmeno un po’ della sua sfolgorante bellezza. L’attrice è molto famosa e il suo debutto è avvenuto in uno dei film più noti del cinema italiano: capito di chi stiamo parlando? Ecco il suo nome.

Bella, verace, amatissima e all’apice del successo, oggi l’attrice famosa è una delle più note nel mondo e la sua bellezza, rispetto a quasi 30 anni fa non è per niente cambiata. Alta, mora e sensuale ha conquistato il cinema, ma anche il piccolo schermo, vestendo i panni di uno dei personaggi delle serie tv più apprezzato di sempre. Ecco chi è e come è oggi rispetto alla sua prima volta nel 2001.

La prima volta della famose attrice: ecco di chi si tratta

Tutti conoscono il suo nome e il suo meraviglioso volto, ma solo pochi sanno qual è stato il primo film che l’ha rese celebre. Ebbene l’attrice, Luisa Ranieri, è apparsa sul grande schermo per la prima volta nel 2001 nella pellicola di Leonardo Pieraccioni, Il principe e il pirata. La diva, che oggi ha raggiunto successo internazionale, è uguale a circa 30 anni fa infatti il suo viso non è per nulla cambiato. Al contrario, guardando i suoi scatti su Instagram, possiamo dire solo che è migliorata, diventando ancora più bella.

Luisa Ranieri ha iniziato con il teatro e poi ha debuttato nel cinema con il film diretto da Leonardo Pieraccioni. Sempre nel 2001 è stata protagonista in televisione del primo episodio della campagna pubblicitaria Nestea, con la regia di Alessandro D’Alatri insieme a Edoardo Sylos Labini. Chi non ricorda il famoso tormentone “Antó, fa caldo”.

Nel 2003 approda sul piccolo schermo con il ruolo di Assunta Goretti, la madre della santa, nella miniserie tv di Rai 1 con la regia di Giulio Base. Nel 2004 invece è protagonista della miniserie sei puntate, La omicidi, con Massimo Ghini, regia di Riccardo Milani e poi è la volta di Cefalonia (2005), in cui è protagonista insieme a Luca Zingaretti, l’attore dell’Ispettore Montalbano che attualmente è suo marito.

Ecco il video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prima Volta Di 🧿 (@prima_volta_di)

Ma il vero successo per Luisa Ranieri arriva con il ruolo della zia Patrizia nel film E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. La diva è stata l’unica attrice italiana presente agli Oscar 2022, dove era candidata con il film. La pellicola non ha vinto alcun premio, ma lei ha raggiunto un forte successo soprattutto grazie alla sua bellezza. Oggi è nota al grande pubblico anche per la serie tv Lolita Lobosco.