Eleganza da regina al mare e in città: il capo da imitare a Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è stata spesso elogiata per la sua raffinata eleganza: quest’estate fa scuola il modo in cui rilancia un capo da spiaggia.

Facile essere eleganti con mise impeccabili e collaudati durante le occasioni istituzionali: la vera raffinatezza si esprime nel momento in cui la rilassatezza potrebbe prendere il sopravvento sulla volontà di apparire impeccabile o quando un capo all’apparenza ordinario viene indossato con inedita grazia.

Ed ecco perché la regina Letizia di Spagna è da sempre celebrata per la sua naturale eleganza. Letizia Ortiz Rocasolano, moglie di Filippo VI e quindi regina consorte di Spagna dal 2014, è sempre stata una donna raffinata. La sua sofisticata avvenenza era già nota quando era una giornalista, cioè prima di entrare nella famiglia reale.

Oggi il mondo ne celebra la capacità di combinare nel vestire elementi classici con dettagli contemporanei e uno stile mai troppo prezioso: non è una di quelle regine che indossa solo capi da migliaia di euro. Sa perfettamente che l’eleganza vera non dipende dal prezzo. E che il gusto, per essere impeccabile e autentico, non deve dipendere dalla ricchezza.

Di recente, durante una visita a Maiorca, ha indossato un abito all’apparenza assai comune che tuttavia ha attirato molta attenzione da parte dei media, dimostrando di nuovo di saper essere eclettica e di saper rendere elegante ogni tipo di outfit. Non stupisce, dunque, che il suo atteggiamento sia diventato per molte donne un punto di riferimento e che il mondo della moda guardi con interesse alle sue scelte nel vestire.

L’eleganza di Letizia di Spagna: l’abito da spiaggia per l’occasione istituzionale

L’abito in questione è stato indossato in occasione della tradizionale cena organizzata per le autorità locali al Palazzo Marivent di Palma di Maiorca. E si trattava di un caftano. Un indumento che di norma si associa alla moda mediorientale o a un outfit da spiaggia. La sovrana spagnola non lo ha indossato al mare ma in un’occasione istituzionale.

Letizia di Spagna rivela eleganza proprio perché ha uno stile personale: si veste in modo diverso da tutte le altre regine e principesse, e riesce a sdoganare vestiti e indumenti considerati “ordinari”. Lo ha fatto appunto con il suo caftano e con dei sandali estivi.

Cosa indossava Letizia? Un abito midi a maniche corte sui toni dell’arancione da 240 euro e sandali bassi in oro (prezzo: circa 155 euro). Il caftano è un indumento lungo e ampio che viene da Medio Oriente. Di norma realizzato in tessuti leggeri come cotone, seta o lino, rivela decori particolari di ricami, perline o altri dettagli ornamentali. In Occidente, questo capo è spesso utilizzato come abito da spiaggia o copricostume. Come abito molto casual estivo. La regina ha preso un abito comodo e ne ha illuminato l’eleganza, facendolo tornare di moda.