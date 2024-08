Come mettere un pareo per renderlo alla moda: idee e modi pratici per indossarlo

L’estate è nel suo momento massimo, in questo periodo praticamente tutti vanno al mare, ma sai come indossare un pareo? Ecco la risposta!

Quando le temperature iniziano a diventare roventi cosa c’è di meglio che qualche ora al mare? Anche solo per una passeggiata dove ci bagniamo i piedi. Impossibile dire che non è piacevole! Ma c’è un problema che affligge sempre le donne, come indossare il pareo.

Da oggi però non dovrete preoccuparvi. Gli esperti di Chedonna, hanno la soluzione per voi. Vi abbiamo incuriosito? Scorrete le prossime righe e prendete appunti per essere super all moda anche al mare.

Pareo perfetto e alla moda? Basta indossarlo in questo modo

In questo momento dell’anno il pareo diventa come una nostra seconda divisa, specialmente se abitiamo al mare. E’ un accessorio indispensabile! Possiamo annodarlo in tantissimi modi diversi, ma come? A breve vi spiegheremo tutto. Per chi deve prendere anche l’aereo è un modo perfetto per fare spazio in valigia.

Super versatile può sostituire davvero tantissimi capi ed occupa poco spazio. Se non amate i copricostumi potete scegliere assolutamente lui e stare bene. Per chi non lo sapesse arriva direttamente dalle isole del Pacifico ma ormai è normalissimo vederlo anche sulle nostre spiagge e non solo.

Ma come lo possiamo indossare? Perfetto se annodato in vita. In questo caso prendiamo i due lembi e passiamoli dietro la schiena quindi annodiamoli sulla vita. Ottima soluzione anche annodarlo sulla spalla. In questo caso passatelo dietro la schiena e prendiamo due lembi superiori che incrociamo sopra il seno.

Una delle due estremità la passiamo sotto l’ascella ed annodiamo sopra la spalla. Il pareo è perfetto anche come vestito. Prendiamo in nostro pareo e giriamolo in modo che la parte lunga sia perpendicolare al corpo. Annodiamo le estremità corte. Infiliamo dentro il braccio e fissiamo il tutto con una spilla da balia o una spilla d’effetto.

Vogliamo il nostro vestito annodato al collo? E’ super semplice! Annodiamo il pareo dietro la schiena e prendiamo i due lembi superiori, facendoli passare sotto le ascelle. Giriamo sopra il seno ed incrociamo dietro la testa. Ultimo metodo. Leghiamolo alla vita.

Questo è il modo più semplice di tutti. Ci serve per coprire il costume e magari andare al bar della spiaggia per prendere un gelato, oppure per rientrare a casa e metterci in macchina. Prendiamo quindi la stoffa e annodiamola in vita dal lato che preferiamo.

In commercio, per chi non lo sapesse, ci sono tantissimi anelli che ci aiutano a fermarlo senza dover fare il nodo. Possono essere di metallo, oppure di legno, anche ricoperti di perline e decorazioni varie. Insomma possiamo impreziosire il nostro outfit in modo semplice e veloce.