Salva i capelli secchi dal sale e dal cloro in estate con le regole d’oro

Come proteggere nel modo giusto i capelli dall’effetto nocivo del cloro durante l’estate e i frequenti bagni in piscina? Si fa così.

L’estate mette a dura prova la salute e di conseguenza la bellezza dei nostri capelli. Sono diversi gli attacchi che la chioma subisce. Dal sole, all’umidità del caldo afoso, alla salsedine del mare per arrivare al cloro delle piscine.

Tutti questi elementi sono fonte di grande stress per i capelli, tra tutti in particolare il cloro, e non è raro ritrovarsi a fine stagione con una chioma secca, spenta, arida e opaca. È fondamentale correre ai ripari, ma anche intervenire in maniere preventiva per impedire che questo avvenga.

In che modo si possono proteggere efficacemente i capelli dall’effetto dannoso del cloro quando questo viene a contatto con essi? Ovviamente non bisogna certo rinunciare ad andare in piscina: ci sono degli accorgimenti da avere e dei trattamenti riparativi nel caso in cui ci sia da rimediare quando il danno è stato fatto.

Proteggere i capelli dal cloro: cosa fare con i metodi più efficaci

La protezione dei capelli è la giusta misura preventiva da adottare per non trovarsi poi con una capigliatura danneggiata da riparare. Per garantire ai capelli un’adeguata morbidezza e lucentezza, per averli sempre belli, luminosi e setosi bisogna mettere in atto alcuni accorgimenti utili.

Se si vuol contrastare l’effetto crespo, arido, e non si vogliono avere capelli fragili e spenti, è opportuno salvaguardarli coprendoli. Per questo è fondamentale usare sempre la cuffia. In molte piscine è una misura obbligatoria per non sporcare e contaminare l’acqua con i capelli che inevitabilmente possono cadere.

Torna estremamente utile anche per proteggerli dal cloro. Per proteggere la pelle e quindi anche il cuoio capelluto da un assorbimento di questa sostanza che può avvenire anche in modo indiretto è sempre bene fare una doccia subito prima e immediatamente dopo il bagno in piscina.

Se i capelli sono venuti a contatto con il cloro si può intervenire tempestivamente lavandoli subito dopo con una miscela di acqua e aceto di mele in grado di eliminare efficacemente ogni traccia di questa sostanza.

Nel caso in cui si devono riparare i capelli perché c’è già stato un danneggiamento a causa del cloro e quindi appaiono spenti e opachi e sicuramente secchi e aridi, si può agire così. Bisogna idratarli a fondo e per farlo, dopo lo shampoo e l’uso regolare del balsamo, che non deve mai essere dimenticato perché ammorbidisce notevolmente i capelli e li idrata, si può aggiungere qualche altro prodotto.

Sono molto utili gli oli essenziali: di oliva, di cocco, di ricino, di mandorle, di jojoba. Si possono fare anche maschere nutrienti a base di avocado. Così il problema può essere risolto facilmente.