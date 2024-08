Occhiali da sole: i modelli da donna must-have dell’estate 2024

Quali sono i trend per gli occhiali da sole da sfoggiare in questa estate 2024? Ecco i modelli più di tendenza che non possono mancare.

Gli occhiali da sole sono un accessorio spesso indispensabile per la funzionalità e per l’estetica. Sono importantissimi per proteggere gli occhi dai raggi solari e devono essere sempre usati quando il sole è forte perché la luce diretta può causare danni.

Ma non è l’unico motivo per cui si usano gli occhiali da sole. Oltre all’aspetto funzionale e pratico, di grande importanza per la salute visiva, svolgono un ruolo abbastanza rilevante per completare il look. Un outfit infatti è arricchito e reso più completo proprio da un paio di occhiali da sole.

Devono però essere quelli giusti ovvero di tendenza. La moda indica ogni anno i modelli più cool che non possono mancare se si vuol essere trendy. Le forme variano così come il materiale di cui sono composti gli occhiali. Quali sono quelli più in voga nell’estate 2024?

Gli occhiali da sole dell’estate 2024: i modelli trendy per completare un outfit

Nella stagione estiva 2024 i modelli proposti mixano stili differenti e abbracciano varie ispirazioni anche del passato reinterpretandole nella contemporaneità. Importanti tanto da diventare spesso veri e propri protagonisti del look, tra le ultime tendenze spiccano gli aviator. Questo modello, rivisitato in chiave attuale, riprende l’iconica goccia RayBan usata da Tom Cruise nel film Top Gun ormai molti anni fa.

Con il ponte superiore in evidenza, che sorregge le lenti, risultano leggeri e possono essere più o meno coprenti lateralmente.

Torna di moda anche la classica mascherina, messa da parte per un po’, ma con un effetto leggero perché completamente trasparente: può essere con linee arrotondate o squadrate, in plastica, esattamente come quelle prodotte nei primi anni Duemila. Può però avere anche elementi di materiali a contrasto come ad esempio parti in metallo.

Il colore prediletto per gli occhiali dell’estate 2024 è sicuramente il giallo. Il mondo si tinge di una determinata tonalità sotto gli occhiali da sole di ultima generazione, con una luminosità certamente accentuata. Rimangono gli occhiali oversize, quelli da diva in stile Audrey Hepburn che tanto piacciono a moltissime donne. Riempiono di molto il viso e schermano in modo potente. Per chi ama la stravaganza e vuole di certo farsi notare non mancano gli occhiali da sole con applicazioni divertenti.

Anche le forme spaziano nella fantasia di chi li ha ideati, e non ci sono solo i classici cuori ma fiori di vario tipo e geometrie articolate a decorare la montatura con elementi spesso dall’effetto too much. Ci sono poi gli occhiali ad effetto cornice, con un brodo sovrapposto o enfatizzato, che delineano il contorno in modo deciso e prorompente. Ce n’è per tutti i gusti quindi, basta scegliere lo stile che più si confà con la propria personalità.