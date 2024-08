L’avvertimento degli astrologi: quali sono i segni più sensuali e disinibiti

Gli astrologi non hanno dubbi: ecco secondo l’oroscopo quali sono i segni dalla maggiore sensualità e senza freni in amore.

Come sempre, l’estate si rivela la stagione più propizia per l’amore e la passione. Nel corso della bella stagione, assistiamo al risveglio dei nostri sensi, aumenta la volontà di mettersi in gioco per la ricerca di un partner o quella di condividere sempre più momenti speciali in coppia. E l’avere maggior tempo libero aiuta di certo.

Nel pieno del mese di agosto, naturalmente, siamo nella fase più calda della stagione estiva e per questo l’atmosfera si fa ancora più rovente, in tutti i sensi. Per chi sta ancora partendo per le vacanze, arrivano le indicazioni degli astrologi, che non lasciano dubbi: ci sono dei segni zodiacali destinati a spopolare. Scritte nelle stelle, ci sono molte peculiarità del nostro carattere. Quanto ad aura seducente e sensualità, da sempre alcuni segni dello Zodiaco hanno una marcia in più. E tutto questo trova una conferma evidente nel quadro astrale che ci attende da qui alla fine dell’estate.

Oroscopo dell’estate 2024, i tre segni più seducenti in assoluto

I tre segni che si riveleranno maggiormente in grado di attrarre a sé come una calamita gli altri sono il Toro, la Bilancia e lo Scorpione. Semplicemente irresistibili e destinati a tantissimi momenti da batticuore puro.

Il Toro riesce spesso e volentieri a colpire nel segno non facendosi problemi a cercare il contatto fisico e la vicinanza con l’altra persona, in maniera piuttosto esplicita e suadente. Irresistibili quando sono in buona compagnia, se hanno deciso di lanciarsi alla conquista i nativi di questo segno non si fermeranno finché non avranno raggiunto l’obiettivo.

La Bilancia è decisamente più discreta e meno appariscente, ma ha un naturale senso dell’eleganza che non passa inosservato. Quando si tratta di proporsi al meglio, i nativi della Bilancia non lasciano niente al caso nel loro look e sanno sedurre anche con le parole.

Infine, lo Scorpione, un segno storicamente associato alla sensualità più devastante e istintiva che ci sia. Un segno misterioso e sfuggente da un lato, ma audace e prorompente come nessuno nel momento in cui c’è da lasciarsi andare. La loro attrattiva naturale risulta incontenibile per chi gli sta intorno.