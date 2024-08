Dalle passerelle alla spiaggia: il costume che regna sovrano nell’estate 2024

Quest’estate c’è un costume che va per la maggiore e che sta conquistando proprio tutti. Scopri qual è per essere più che mai di tendenza!

Ogni anno, il tanto atteso appuntamento con il mare è segnato anche dalle mode passeggere e dalla voglia di sfoggiare costumi che siano belli, comodi e al contempo di tendenza. Quest’anno, forse per via del desiderio di molti di tornare ad una vita più semplice e naturale possibile, la scelta che sta spopolando sia in spiaggia che nelle passerelle è davvero particolare e riguarda un tipo di costume davvero bello da vedere, ma soprattutto da percepire sulla propria pelle.

Un cambiamento di stile che vale davvero la pena sperimentare e che, pertanto è in grado di far sentire più belle che mai con tutta la semplicità che, in estate, dovrebbe essere alla base di ogni scelta. Scopriamo, quindi, qual è il modello più gettonato e che sta conquistando tutte.

Ecco qual è il costume dell’estate 2024

Essere di tendenza e poter mantenere un contatto con la semplicità può sembrare difficile, ma non è affatto impossibile. E a dimostrarlo è il costume che va di moda quest’anno e che, arrivando dalla crocket mania è proprio il costume all’uncinetto. Che si tratti di quello più alla moda da acquistare in negozio o di uno da realizzare da sé con orgoglio, l’uncinetto la fa da padrona sia in spiaggia che nelle passerelle alla moda.

Una tendenza che si rivela davvero ideale per vivere a pieno l’estate visto che è possibile mantenere il pezzo di sopra anche quando si esce, abbinandolo magari a una gonna o a un pantalone in tessuto.

E non finisce qui, perché al di là delle giornate in spiaggia, la crocket mania si sta estendendo sempre più anche sull’abbigliamento, offrendo diverse opzioni di scelta che sono indossabili in completa autonomia o in abbinamento ai costumi. Per quanto riguarda i colori, vanno moltissimo il bianco e il nero e non mancano le punte di innovazione come quelle date dall’incrocio dell’uncinetto con il denim.

Insomma, questa nuova tendenza sembra pronta a soddisfare tutti e a garantire un tocco di originalità e, perché no, di spensieratezza a chi pur amando il mare e la moda, desidera da sempre di poter vestire, prima di tutto, la comodità. Cosa assolutamente fattibile grazie all’effetto morbido e piacevole che l’uncinetto ha sulla pelle. Il tutto per un look mai scontato e che si sta rivelando sempre più declinabile e ricco di sfumature tutte da provare.