Desiderio di maternità? Ecco come monitorare il tuo ciclo per restare incinta

Molte donne arrivano a un certo punto della propria vita che sentono nascere in loro il desiderio di maternità. Da qui segue il più delle volte un percorso a ostacoli, fatto di tentativi e attese, che se portati avanti senza una conoscenza approfondita di come funzioni il corpo femminile rischia di portare a delle delusioni.

Il modo migliore per non andare alla cieca e avere una pista da seguire per riuscire ad avere successo è la conoscenza e soprattutto il monitoraggio del ciclo mestruale. Esistono, infatti, dei periodi ben specifici in cui la fertilità è più alta e le possibilità di ottenere una gravidanza sono elevate.

In aiuto, in questa fase, ci viene la tecnologia. Esistono, di fatto, delle app per ciclo mestruale tutte al femminile che si occupano di monitorare il ciclo mestruale, tenere traccia delle nostre fasi ormonali e suggerire quindi anche qual è il periodo migliore per il concepimento.

Alcune delle più innovative offrono tantissimi supporti in più, come pagine informative dove ricevere consigli e approfondimenti in merito alle mestruazioni e alla salute in generale.

Ci sono diverse app disponibili per Android e per Apple, che offrono tanti modi per rendere personalizzato e interattivo il monitoraggio, come ad esempio usando una mascotte, con la presenza di alcuni giochi o la possibilità di usufruire di un diario dove annotare ogni cambiamento del nostro corpo e tentativo di concepimento, così da avere sempre traccia di qualsiasi.

Qual è il periodo del ciclo più fertile

Il ciclo mestruale non si compone solo del momento delle mestruazioni, ma ha delle fasi ormonali ben precise che durano tra i 25 ai 30 giorni, con una media di 28 giorni. Si comincia a contare i giorni del ciclo dal primo giorno di mestruazioni.

Quello è il momento in cui il concepimento non è avvenuto e il corpo si prepara a ricominciare da capo, producendo un nuovo ovocita. Alla fine di questa fase, detta follicolare, l’ovulo maturo viene rilasciato e percorre le tube di falloppio, fino all’utero.

È questo il momento ideale per la fecondazione, con una finestra di 24-48 ore in cui le probabilità sono massime perché l’ovulo si trova nella posizione ideale. Questo momento ideale, durante la fase dell’ovulazione, si pone circa intorno al 14° giorno di ciclo.

C’è da considerare però che le irregolarità sono molto comuni, anche nella stessa persona da mese a mese per via di piccoli cambiamenti ormonali dovuti a stress, alimentazione o altri motivi. Per questo vi è possibilità di restare (o non restare) incinte in qualsiasi altro momento e non è matematico che il 14° giorno sia quello giusto.

Inoltre, non sempre gli spermatozoi riescono a fecondare l’uovo nonostante questo si trovi in condizioni ideali, perché non è semplice per loro raggiungerlo e inserirsi. D’altra parte, è anche vero che sempre gli spermatozoi sono in grado di sopravvivere dentro il corpo femminile fino a 5 giorni e questo significa avere un margine d’azione più ampio delle 48 ore, allargando la finestra temporale della fertilità fino ad arrivare a 6-7 giorni (tra il 9° e il 14°).

Suggerimenti per riuscire a restare incinta

Se desideri rimanere incinta uno dei primi suggerimenti è proprio quello di scaricare un’app per il monitoraggio del ciclo mestruale, che permetterà di tenere sempre traccia di ogni cambiamento del corpo, non solo dell’arrivo delle mestruazioni.

È possibile segnare al suo interno i sintomi, ad esempio, o cercare informazioni utili se c’è qualche dubbio in merito a delle irregolarità. Proprio su quest’ultimo punto le app di ultima generazione hanno fatto un grosso passo in avanti, perché dotate di un sistema che esamina il nostro storico e riesce così a fare una previsione abbastanza accurata del nostro ciclo anche se non corrisponde ai classici 28 giorni.

Oltre al monitoraggio, ci sono altri piccoli trucchi che possiamo mettere in atto: ad esempio, per avere la certezza di essere nella fase di ovulazione è possibile effettuare dei test (simili a dei test di gravidanza). Durante i rapporti sessuali è possibile usare dei lubrificanti appositi che che favoriscono la fertilità creando un ambiente ottimale per gli spermatozoi.

Infine, la salute è come sempre al centro di ogni cosa. Per facilitare la fertilità è importante mangiare sano, fare esercizio fisico, avere un peso nella norma, non fumare, non abusare di alcol e limitare la caffeina.

Se nonostante i tentativi e gli accorgimenti ancora si ha difficoltà a restare incinta, una visita specialistica da un medico ginecologo sarà la soluzione migliore per individuare la strategia più congeniale per il nostro caso specifico.