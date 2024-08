Ambra Angiolini terrorizzata: “Mi viene da vomitare”, il video diventa virale

Ambra Angiolini terrorizzata: “Mi viene da vomitare…” Il video condiviso sui social diventa virale. Ecco cos’è accaduto all’attrice.

Attrice, ma anche scrittrice e conduttrice Ambra Angiolini è un volto molto amato dal pubblico. Ha debuttato in tv giovanissima, parte del cast di Non è la Rai, dove ha saputo emergere e dimostrare di avere talento. Gianni Boncompagni le ha affidato la conduzione del noto programma nonostante la sua inesperienza, ha saputo cogliere in lei quel qualcosa in più che le altre ragazze non avevano. Dopo Non è la Rai le sono stati affidati altri formate e poi è approdata al cinema, dove ha lavorato in pellicole di successo.

Sposata per diversi anni con Francesco Renga da cui ha avuto due figli, Ambra oggi preferisce non parlare della sua vita privata. Nell’ultimo anno è stata impegnata al teatro, dove ha riscosso un certo successo. Molto attiva sui social Ambra ha un seguito rilevante. Spesso condivide post di lavoro, ma anche quelli che la ritraggono in famiglia. Diretta, sincera e mai sopra le righe l’ex stellina di Non è la Rai in passato ha sofferto di disturbi alimentare.

Un vissuto che ha raccontato in un libro. A 47 anni Ambra oggi sorride di più che in passato. Ha trovato un suo equilibrio personale ed è fiera del percorso fatto. Nei giorni scorsi ha condiviso un post dove incoraggia le donne a lottare per ciò che vogliono. L’attrice ha citato Ernest Hemingway per esprimere il suo pensiero: “Ho 47 anni e sorrido meglio di quando ne avevo 15. C’è una frase che mi piace da impazzire e che mi assomiglia molto: “Di cosa sei fatta tu?”, chiede lui. “Di quello che ami più l’acciaio”, risponde lei (Hemingway). Alle mie amiche, sorelle per scelta, alle donne belle che mi fermano per strada, vorrei solo dire che NOI un modo lo troveremo sempre, che le difficoltà le sappiamo trasformare in attrezzi per scalare le “montagne.”

Ambra Angiolini spaventata nella giostra del terrore

Nonostante i suoi 47 anni Ambra Angiolini non rinuncia al divertimento. In pausa lavoro si è concessa qualche giorno di relax al Movieland the Hollywood Park. L’attrice, insieme ad un’amica, è tornata bambina e ha documentato con un video quanto si è divertita nel parco. Non ha detto no neanche ai giochi di terrore e nonostante la paura si è lasciata andare al momento goliardico.

“Perdete ogni speranza…oh voi che m’incontrate nella giostra del terrore , nell’Octopus e pure al bar di @movieland” questa la didascalia che accompagna le immagini. Ambra è apparsa prima terrorizzata, e dopo aver fatto una sorta di montagne russe non ha nascosto di avere le nausea: “Mi viene da vomitare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Le immagine sono state immediatamente commentata dalla figlia Jolanda: “La risata nervosa, la corsetta, la paura, il terrore, poi il consiglio per superare l’altra giostra senza stare male. Che meraviglia mamma quando ci torniamo insiemeeee?“