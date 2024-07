Cosa non perdere a Londra

Dall’uscita dall’UE Londra non fa più parte delle capitali europee e richiede l’ingresso con passaporto ma, a tutti gli effetti, resta una città facilmente raggiungibile: dall’Italia, i collegamenti low cost non mancano, e le ore di volo sono davvero contenutissime. Difficile girarla in un solo weekend ma, con un po’ di organizzazione e selezione, si può organizzare un itinerario ad hoc per scoprirla.

Un consiglio in più? Scegliere i viaggi di gruppo a Londra: potrai avere a che fare con tuoi coetanei e divertirti esplorando la capitale degli UK tra musei, monumenti, attività e ovviamente un po’ di vita notturna.

Un selfie al London Eye

Raggiungi uno dei simboli più riconoscibili di Londra: il London Eye! Questa grandiosa ruota panoramica regala una vista mozzafiato sulla città, perfetta per scattare selfie indimenticabili e ammirare il paesaggio urbano dall’alto. Con ogni giro, scoprirai nuovi scorci di monumenti storici e moderni grattacieli che si fondono in un affascinante skyline.

Entra alla National Gallery oppure visita il British Museum

Situata in piazza Trafalgar, la National Gallery è un vero paradiso per gli amanti dell’arte; ospita una delle più ricche collezioni d’arte al mondo, con opere che spaziano dal Medioevo fino al XX secolo. Lasciati affascinare dai capolavori di Van Gogh, Da Vinci e Turner. L’ingresso è gratuito, quindi prenditi tutto il tempo per esplorare e goditela. Un’alternativa? Il British Museum che ospita tantissimi di reperti storici, tra cui la Stele di Rosetta e le sculture del Partenone.

Romantica passeggiata a Notting Hill

Notting Hill non è solo famoso per essere stato il set dell’omonimo film, ma è un quartiere vibrante pieno di case color pastello, boutique di moda e mercatini vintage. Qui non perdere una visita a Portobello Road Market, dove potrai trovare di tutto, dai vinili rari all’antiquariato più ricercato.

La torre di Londra

La torre di Londra è sicuramente tra i più iconici monumenti della città ma non tutti sanno che è avvolta da un mistero. Antica prigione e tesoreria, oggi custodisce i Gioielli della Corona. Partecipa a un tour guidato dai Yeoman Warders, comunemente noti come Beefeaters, che ti racconteranno storie di intrighi e spettri.

Un viaggio di gruppo a Londra

Aggregarsi ad un viaggio di gruppo elimina gran parte delle complicazioni legate alla pianificazione del viaggio. Le agenzie specializzate hanno spesso esperienza nel gestire itinerari ottimizzati che coprono i principali punti di interesse, assicurando così che nessun luogo importante venga trascurato. Se hai poco tempo, vuoi ottimizzare il viaggio e fare nuove amicizie, è sicuramente il modo migliore.

Forse non lo sai ma potresti ottenere importanti benefici anche dal punto di vista del risparmio: nonostante molti credano sia poco conveniente, tramite un viaggio di gruppo si ottengono sconti interessanti sulle location e le strutture ricettive, senza dimenticare i biglietti ridotti per le comitive.

Affidandosi ad agenzie specializzate come EF, è possibile partecipare a viaggi di gruppo a Londra estremamente convenienti e dal prezzo competitivo. I più giovani già impazziscono per il trend: la fascia dai 18 ai 35 anni circa, è in cima alle statistiche di persone che scelgono questa modalità per le proprie vacanze.