Ecco 5 idee su come indossare il gilet, uno dei capi must-have di questa estate 2024, per essere sempre al passo con le ultime tendenze.

Uno dei trend moda assoluti dell’estate 2024 è il gilet: questo capo versatile e senza tempo è tornato prepotentemente alla ribalta ed è divenuto un must-have assoluto nel guardaroba di ogni fashionista. Questo capo infatti offre innumerevoli possibilità di abbinamento e permettono di creare look sia eleganti che casual.

In origine era associato all’abito sartoriale maschile, ma oggi il gilet, proprio grazie alla sua versatilità ed eleganza, si è trasformato in un vero e proprio capo chiave del guardaroba femminile. Oggi si indossa senza camicia, ed è un must nella moda streetstyle.

La tendenza mannish infatti vede il gilet sostituire il blazer tradizionale, abbottonato su una camicia lunga o lasciato aperto sopra una canotta, una T-shirt o un T-dress. Chi ama sperimentare con lo styling può indossarlo sopra la giacca come uno smanicato, per un look very chic. Tuttavia questa estate prevale l’uso del gilet come top, una tendenza nata negli anni Duemila e ora riproposta con un tocco più raffinato.

Gilet donna, il capo must-have dell’estate 2024

Il gilet, un corpetto aderente senza maniche, solitamente con scollo a V e bottoni centrali, si è affermato sulle come una delle tendenze più rilevanti sulle passerelle primavera estate 2024. Indossato a pelle, in abbinamento a pantaloni sartoriali, jeans, shorts o gonne, eleva l’outfit, soprattutto quando giocato sui contrasti bianchi e neri per un look minimalista ma d’impatto.

Alcune delle maison più prestigiose hanno sperimentato il gilet in diversi abbinamenti, proponendolo come alternativa al top e dimostrando tutta la versatilità di questo capo sottilmente sensuale. Marchi come Tod’s e Brunello Cucinelli hanno promosso il look monocromatico, combinando il gilet con pantaloni, bermuda e gonne dello stesso colore, per un risultato minimalista ed elegante, perfetto sia per l’outfit da ufficio in estate che per un cocktail in città. Per la sera troviamo poi il gilet anche in versioni più sofisticate in raso con scollo all’americana.

Ma non è tutto: alcune case di moda come Alberta Ferretti, Andreādamo e Hermès hanno proposto il gilet in total leather con un accento fetish. Hermès, in particolare, ha portato in passerella un gilet con zip anziché bottoni, abbinandolo a sandali rasoterra per un look equilibrato e raffinato.

Come abbinare il gilet

Il gilet può essere facilmente abbinato a diversi outfit e regala un tocco di stile unico. Per l’estate, punta su gilet in tessuti leggeri come lino o cotone. Puoi abbinarli a shorts, gonne a vita bassa o abiti senza maniche per outfit freschi e di tendenza. Ecco alcuni suggerimenti per valorizzare al meglio questo capo.

Look casual: abbinato a una t-shirt e jeans, il gilet diventa il punto focale di un outfit semplice ma di tendenza. Scegli un modello in denim per un’ispirazione anni ’90.

Outfit elegante: per un’occasione più formale, puoi indossare il gilet sopra una camicetta o un top in seta. Completalo con una gonna a vita alta o pantaloni sartoriali per un look raffinato e di grande impatto.

Stile boho-chic: i gilet boho con ricami o con frange, tendenza moda dell’estate 2024, si abbinano perfettamente a vestiti leggeri, sandali e accessori in stile hippie per un look fresco e rilassato.

Gilet, 5 idee di outfit

1) Gilet e pantaloni a vita alta

Uno degli abbinamenti più classici ma sempre attuali è quello tra gilet e pantaloni a vita alta. Scegline uno in un tessuto leggero come il lino o il cotone per mantenerti fresco nelle giornate più calde. I pantaloni a vita alta, preferibilmente a palazzo o culotte, conferiscono un tocco di eleganza e raffinatezza al look.

Completa l’outfit con una camicia bianca in cotone, magari con maniche a sbuffo, per aggiungere un po’ di volume e movimento. Per le scarpe, opta per un paio di sandali con tacco medio o delle mules, ideali per un tocco chic ma comodo. Questo abbinamento è perfetto per un aperitivo in città o una cena elegante.

2) Con i jeans per un look casual ma curato

Per un look più casual ma altrettanto alla moda, abbina il gilet a un paio di jeans. I jeans possono essere skinny, mom fit o anche un modello boyfriend, a seconda del tuo stile personale. Puoi creare un effetto total denim di grande impatto visivo oppure puoi optare per un gilet in tessuto a contrasto.

Sotto indossa una t-shirt basica o una camicia a righe. Completa il look con delle sneakers bianche per un tocco sportivo o con degli stivaletti per un outfit più grintoso. Questo abbinamento è perfetto per una giornata di shopping o un pomeriggio informale con gli amici.

3) Gilet e gonna midi, femminilità e stile

Un altro abbinamento vincente è quello con la gonna midi, che con la sua lunghezza sotto il ginocchio è perfetta per chi cerca un look femminile ma non troppo formale. Un gilet in tessuto leggero e dalle linee morbide può esaltare la silhouette e aggiungere un tocco sofisticato.

Per il top, una blusa con dettagli in pizzo o un crop top possono essere scelte azzeccate. Aggiungi un paio di sandali con cinturino alla caviglia o delle ballerine per completare l’outfit.

4) Con gli shorts

Per le giornate più calde, non c’è nulla di meglio di un paio di shorts in denim, cotone o lino abbinati a un gilet corto, sotto al quale puoi indossare una canotta semplice o un top crop, perfetti per mantenere la freschezza. Per le scarpe, scegli delle espadrillas o dei sandali flat per un look rilassato ma curato. Questo outfit è perfetto per una giornata in spiaggia o una passeggiata in città.

5) Boho-chic abbinato ad un abito lungo

Infine, per un look boho chic, abbina il gilet a un abito lungo, magari con stampe floreali o etniche: un look ricercato e affascinante perfetto per l’estate. Scegli un modello in crochet o con frange e completa il tuo outfit con accessori etnici, come collane lunghe e orecchini pendenti, e con delle sandali gladiatore o dei sabot. Questo abbinamento è ideale per un festival estivo o una serata all’aperto.

Con queste 5 idee di look sarai pronta a sfoggiare il gilet in mille modi diversi, sempre con stile e originalità. Ricorda di giocare con accessori e calzature per personalizzare ogni outfit…buona estate e buona moda!