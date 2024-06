Vip: ecco un posto dove incontrarli sicuramente

È arrivate l’estate ed abbiamo più tempo per noi. Ecco quindi che vogliamo divertirci a scovare qualche Vip. Il posto ideale è solamente lui!

Quando arrivane le lunghissime serate estive è divertente passarle in compagnia di amici a prendere un aperitivo, magari anche vista male, non male vero? Oppure possiamo fare delle allegre e buonissime cene in terrazzo o giardino, se siamo così fortunati. Ma un’altro passatempo incredibile è proprio lui.

Ovvero quello che andare a scovare i vari vip e vederli finalmente da vicino. Cosa assolutamente divertente e particolare perché magari ci immaginiamo quel determinato personaggio in un modo e poi è l’esatto opposto. Ma dove troviamo la più alta concentrazione di Vip in estate? Scorri le prossime righe per scoprirlo.

Vip in estate, ecco dove trovarli

Negli ultimi giorni sta girando la notizia che ha lasciato senza parole, ovvero è stata messa in vendita la villa che è appartenuta a Raffaella Carrà. Ma dove so trova? Sul Monte Argentario. Ecco quindi che è tornata in voga questa località di mare e quelle limitrofe.

Ci troviamo nel sud della Maremma e come abbiamo visto è sempre ricchissima di personaggi famosi che vanno a trascorrere le loro vacanze in queste zone. Il tutto arriva da lontanissimo, ovvero negli anni Sessanta. Parliamo di nomi come Anita Ekberg, o per arrivare ai nostri giorni Ron Moss di Beautiful, Penelope Cruz o di recentissimo Chiara Ferragni.

C’è chi passa pochissimi giorni in questa zona incredibile e chi invece decide di acquistare la propria casa per le vacanze. Per chi non lo sapesse, dal 1974 al 1984 il sindaco era Susanna Agnelli. Per gli abitanti dell’Argentario i nomi famosi sono una normalità. Maurizio Costanzo, ad esempio, era molto legato.

Aveva una villa ad Ansedonia dove ha passato momento incredibili con la moglie, Maria De Filippi. Oppure a Capalbio ha la sua dimora anche Barbara D’Urso. Una bellissima casa nel verde con una grande piscina. Altro nome che ama l’Argentario è Renato Zero che aveva come vicina di casa proprio Raffaelle Carrà a Cala Piccola. Lui è un vero e proprio habitué. Lo puoi trovare anche a fare la spesa.

Altro nome importante e amato da tutti è quello di Paolo Bonolis che si vede spesso da queste parti. Quindi se in vacanza vuoi passare qualche orsa scovando i vip ti suggeriamo di recarti in questi luoghi. Siamo certi che li incontrerai senza problemi!