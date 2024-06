Costumi Goldenpoint: la collezione che ti stupisce

Vuoi essere alla moda anche in spiaggia? Ecco i costumi che fanno al caso tuo di Goldenpoint. Sono bellissimi!

L’estate è finalmente dietro l’angolo, purtroppo non ancora per tutte le regioni italiane. Ma, anche se non è caldissimo, possiamo assolutamente iniziare a scegliere quali saranno i costumi per la prossima estate. Ci sono moltissimi brand e di qualsiasi fascia di prezzo in commercio ma noi abbiamo un suggerimento.

Si, ti vogliamo indicare i migliori tre modelli del marchio Goldenpoint che ti faranno sentire come una principessa. Ti modelleranno e starai bene. Cosa c’è di meglio di prendere il sole al mare? Ovviamente senza dimenticarci della crema solare mai e poi mai.

Costumi belli, comodi e dal prezzo giusto

Quando ci vogliamo rilassare ed è estate impossibile negare che la prima idea è quella di andare al mare o in piscina. Se siamo fortunati è anche in casa! Altrimenti abbiamo una mezz’ora libera e ci mettiamo a prendere il sole in balcone o in giardino. Ecco quindi che il costume, intero o bikini che sia, diventa il nostro capo perfetto.

Se è bello possiamo anche indossarlo come sotto-giacca per un aperitivo in riva al mare. Oggi vi vogliamo parlare della collezione mare di Goldenpoint. I suoi negozi monomarca li possiamo trovare senza problemi in tutta la nostra penisola. Ma quali sono quelli che andranno per la maggiore.

Vi rispondono direttamente i nostri esperti di Chedonna. Quindi non ci dilunghiamo ed iniziamo subito. Il primo modello che vi vogliamo proporre è un modello double face. In questo modo avremmo nel nostro guardaroba ben due costumi. Questa modello è in azzurro chiaro e scuro.

La parte superiore è a triangolo con un anello centrale mentre lo slip è alto. Il costo per la parte superiore è di 39.95 € mentre per quella inferiore di 21,95€ . Il costume è veramente adatto a tutte le fisicità grazie alla vita alta. Passiamo alla seconda proposta ovvero un costume intero.

Questo è bianco con una fantasia geometrica blu, azzurra e nera. Il suo costo è di 69,95 €. Possiamo abbinarci anche un bellissimo abito lungo che è perfetto sia per andare al mare che per uscire. L’abito con le spalline costa 39,95€. Arriviamo all’ultimo consiglio per quanto riguarda un costume di Goldenpoint.

Il bikini ha un tessuto particolare che vi permetterà di brillare sotto il sole perché è in lamè. Il colore è viola e sta veramente bene a tutte le donne. Possiamo personalizzarlo come vogliamo scegliendo la parte superiore ed inferiore del costume in base ai nostri gusti personali.

La parte che è a contatto con la pelle è di un bel viola che si intravede dallo slip con i fiocchetti. Adesso che conosci questi tre modelli dei costumi di Goldenpoint puoi assolutamente scegliere quello che fa al caso tuo e che attira il tuo interesse. In spiaggia, e non solo, tutti ammireranno il tuo costume.