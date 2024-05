Non è semplice rinascere dopo una separazione, ma nemmeno impossibile. È un processo lungo, che richiede molta pazienza. Qualche consiglio pratico che può aiutarti.

È possibile rinascere dopo una separazione? Separarsi è indubbiamente uno degli eventi più dolorosi e destabilizzanti nella vita di una persona. Quando un rapporto finisce, qualunque sia la causa, ci si ritrova ad affrontare non solo la perdita di un partner, ma anche quella di una routine quotidiana fatta di tante piccole cose, di abitudini condivise e di sogni comuni. La separazione di una coppia con figli, poi, è una situazione che va gestita con ancora maggiore accortezza.

Il dolore c’è, inutile negarlo: nessuna separazione è una passeggiata di salute. Eppure questo momento, con le sue difficoltà, può anche rappresentare l’opportunità di una rinascita personale. In questo articolo ti daremo alcuni consigli per affrontare e superare una separazione, dal percorso di elaborazione del lutto alla riscoperta di sé stessi.

Rinascere dopo una separazione: imparare a lasciar andare

Per rinascere dopo una separazione bisogna prima di tutto affrontare la realtà, ed accettare il fatto che la relazione sia finita. Un passaggio che può sembrare ovvio, ma spesso è il più difficile da mettere in pratica. Ci sono momenti in cui è naturale e inevitabile aggrapparsi ai ricordi, sperare in una riconciliazione. Tuttavia è fondamentale riconoscere che se si è arrivati al punto di separarsi, la relazione così com’era, non esiste più. Accettare questa realtà è il primo passo verso la guarigione.

Lasciare andare il passato implica anche permettere a sé stessi di sentire il dolore, che non si supera semplicemente cercando di cacciarlo. Il dolore va affrontato. Non bisogna vergognarsi di piangere o di sentirsi tristi: questi sentimenti sono parte integrante del processo di guarigione.

Prendersi del tempo per elaborare il lutto è essenziale. Non c’è una tempistica prestabilita per superare una separazione: ognuno ha i propri ritmi e va bene così. È un viaggio personale, e ogni piccolo progresso è un passo verso la rinascita.

Il percorso di elaborazione del lutto

La fine di una relazione può essere paragonata alla perdita di una persona cara. Pertanto, è utile pensare alla separazione come a un lutto che richiede di essere elaborato. Il percorso di elaborazione del lutto può essere suddiviso in diverse fasi: shock e negazione, rabbia, contrattazione, depressione e, infine, accettazione.

Durante la fase di shock e negazione, potresti sentirti intorpidita o incapace di accettare la realtà. Questo è normale, e serve come meccanismo di difesa temporaneo. La rabbia, che spesso segue, può essere rivolta verso il partner, verso te stessa o verso la situazione in generale.

Anche questa fase è naturale e fa parte del processo di guarigione. La contrattazione, invece, è quella fase in cui si cerca di fare accordi mentali per cercare di ripristinare la relazione: secondo uno studio condotto qualche anno fa dalle Università dello Utah e dell’Università di Toronto e pubblicato sulla rivista Social Psychological and Personality Science, una coppia su due torna insieme dopo la separazione, specialmente se ci sono figli di mezzo.

Ma quando questo non accade, nella fase successiva subentra la depressione, caratterizzata da un profondo senso di tristezza e perdita. Infine, arriva l’accettazione, il momento in cui si inizia a fare pace con la realtà e si comincia a guardare al futuro con speranza.

Rinascere dopo una separazione: la necessità di chiedere supporto

Non affrontare la separazione da sola. Cercare supporto è un atto di forza, non di debolezza. Parlare con amici e familiari fidati può fare una grande differenza, perché possono offrirti una prospettiva da un punto di vista esterno, e il sostegno emotivo di cui hai bisogno.

A volte, però, il supporto degli amici non basta: in questi casi, non esitare a rivolgerti a un professionista. Un bravo terapeuta può aiutarti a elaborare i tuoi sentimenti e a sviluppare strategie per superare il dolore.

Esistono anche gruppi di supporto per persone che stanno attraversando una separazione. Condividere la propria esperienza con chi sta vivendo situazioni simili può essere estremamente confortante. Sentirsi parte di una comunità che comprende il tuo dolore può rendere il percorso di guarigione meno solitario.

Vivere il presente e lasciar andare il controllo

Una delle sfide più grandi dopo una separazione è imparare a vivere nel momento presente. Spesso infatti ci si trova a rimuginare sul passato o a preoccuparsi per il futuro. Tuttavia, la vera guarigione avviene nel qui e ora. Pratiche come la mindfulness e la meditazione possono aiutarti a concentrarti sul presente e a trovare pace nella tua quotidianità.

Lasciare andare il bisogno di controllare tutto è un altro passo fondamentale. Durante una relazione, è facile cadere nell’abitudine di pianificare tutto insieme. Dopo una separazione, questa necessità di controllo può diventare una trappola. Accetta che non puoi prevedere e organizzare tutto e permetti a te stessa di vivere un pò più alla giornata. Questo atteggiamento ti libererà da una parte dello stress e ti permetterà anche di aprirti a nuove esperienze e possibilità.

Impara a prenderti cura di te stessa

Una separazione può essere un’opportunità per riscoprire te stessa e imparare a prenderti cura di te in modi nuovi. Inizia dalla tua immagine: un pomeriggio di shopping nei tuoi negozi preferiti o in profumeria, o una visita al parrucchiere per un nuovo taglio di capelli ti aiuteranno a vederti diversa, più curata.

E poi dedica del tempo a fare ciò che ami, che si tratti di un hobby, di uno sport o semplicemente di andare al cinema o leggere un buon libro. Coltivare le tue passioni ti aiuterà a riconnetterti con te stessa e a ritrovare la gioia di vivere. La cura di sé comprende anche l’attenzione alla salute fisica.

Assicurati di mangiare bene, dormire a sufficienza e fare un po’ di fitness, tutti aspetti che non solo migliorano il benessere, ma hanno anche un impatto positivo sulla salute mentale. Prendersi cura di sé significa anche essere indulgenti e gentili con sé stessi. Accetta i tuoi errori e concediti di essere imperfetta. Ricorda che la crescita personale è un percorso continuo e che ogni passo avanti, per quanto piccolo, è significativo, e che rinascere dopo una separazione è difficile, ma non impossibile.