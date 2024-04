Scaldabiberon, come avere sempre il latte alla giusta temperatura dove e quando vuoi

Contiene link di affiliazione.

Sai perché ai neonati va dato sempre il latte tiepido? I bambini appena nati, ma anche quelli un po’ più grandicelli, hanno lo stomaco molto delicato, motivo per cui una bevanda fredda rischierebbe di far avere loro una congestione e troppo calda scotterebbe la bocca e farebbe venire mal di pancia. Avere il latte alla giusta temperatura non è sempre facile e il vecchio sistema a ‘bagno maria’ – fidati – ti farà perdere solo tempo; per risolvere questo problema è stato inventato lo scaldabiberon, uno strumento fondamentale quando si ha un bambino piccolo.

Si tratta di uno strumento in grado di scaldare il latte, o qualsiasi altra bevanda messa all’interno di un biberon, evitando sprechi di energia e scottature. Se stai pensando che il microonde assolve alla stessa funzione ti fermo subito, quando si scalda il latte con questo sistema il rischio è che il calore non sia uniforme e se a te sembrerà tiepido, in realtà ci possono essere parti più calde che rischiano di scottare il tuo bambino. Nel caso in cui dovrai scaldare il latte materno, il microonde potrebbe disperdere i principi nutritivi fondamentali per la crescita e lo sviluppo del tuo bambino. Lo scaldabiberon è talmente utile che andrebbe inserito nella lista di regali utili da fare a una mamma che ha appena partorito.

Perché acquistare uno scaldabiberon

Se nessuno te lo ha ancora regalato ti suggerisco vivamente di comprare uno scaldabiberon e ti dico anche che quelli di ultima generazione sono dotati di una comoda presa a spinotto per usarli anche in auto. Se hai un neonato non potrai farne a meno, anche se prende esclusivamente latte materno potrà servirti ugualmente per scaldare le scorte che magari hai conservato nel congelatore o l’acqua, e non appena svezzerai il tuo bambino ti tornerà utile per avere le pappine sempre calde. Se stai pensando che non vuoi comprare un prodotto che rischi di usare solo per pochi mesi, ti sbagli: quando il tuo piccolino crescerà e inizierà a mangiare le prime pappe lo scaldabiberon ti servirà a riscaldare i passati di verdura, il brodo nel quale diluisci le creme o la pastina, insomma ti accompagnerà ancora per molto tempo.

Avrai capito che non puoi fare a meno di questa strabiliante invenzione, se poi il tuo piccolino berrà latte misto – un po’ dal seno e un po’ di artificiale, cosa che fanno tantissimi bambini – lo scaldabiberon sarà praticamente il tuo braccio destro. A casa o fuori avrai un sistema per scaldare l’acqua in cui diluirai il latte in polvere, il latte materno – grazie alla funzione scongelamento lo porterai a temperatura preservando i principali nutrienti – e il latte artificiale, così da raggiungere il calore che desideri in tempi rapidissimi; quando si ha un bambino piccolo, ottimizzare ogni azione è praticamente alla base di tutto.

Se hai deciso di fare questo utilissimo acquisto mi sento di suggerirti quello che secondo me è il migliore: lo scaldabiberon Chicco, portatile e da viaggio, sarà un alleato in tutto ciò che riguarda l’alimentazione del tuo bambino. Dotato di tre programmi specifici per il biberon, il latte materno o i vasetti con le pappe, da impostare a seconda di ciò che ti serve, ha anche uno funzione di spegnimento automatico che si attiva dopo un’ora (una grande garanzia di sicurezza), e mantiene il calore fino a sessanta minuti dopo la sua attivazione. Infine, ma non meno importante, è dotato di uno spinotto per poterlo collegare in auto così da usarlo in viaggio o quando sei fuori casa e garantire al tuo piccolo sempre il latte o la pappa della giusta temperatura.

