Perché Massimo Giletti andò via dalla Rai? Solo ora il vero motivo

Arriva la confessione del conduttore Massimo Giletti, che ha parlato di quando andò via dalla Rai: la verità su cosa accadde.

La notizia di Amadeus che lascia la Rai fa ancora parlare, ma ecco che spuntano le dichiarazioni di Massimo Giletti, pronto al suo ritorno in Rai, e che ha deciso di raccontare la verità su quella volta che lasciò la tv di Stato per andare a La7.

Si scoprono dettagli che fino ad oggi erano rimasti nascosti, nelle dichiarazioni a tratti “velate” del giornalista, che si è raccontato di fronte alle telecamere.

Ecco perché Massimo Giletti andò via dalla Rai, e cosa è successo con La7

Massimo Giletti è tornato ufficialmente in Rai, dopo 7 anni dal suo abbandono. Il giornalista, in fondo, aveva sempre dichiarato che la tv di Stato era il suo “grande amore”. Giletti ha condotto a febbraio “La tv fa 70”, un programma dedicato ai 70 anni della Rai, in cui si sono stati ricordati i grandi personaggi e i grandi eventi che hanno caratterizzato questa lunga storia. E dopo la firma ufficiale del contratto di Giletti con la Rai, non sono mancate le espressioni di soddisfazione.

Infatti l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi hanno dichiarato pubblicamente di essere molto soddisfatti degli accordi con Giletti e soprattutto felici “di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana“. I rumors sul rientro di Massimo Giletti in Rai si erano intensificati nel momento in cui avvenne lo strappo con La7, e l’interruzione improvvisa del programma “Non è l’Arena”.

Fino a che era ancora in essere il contratto con La7, però, Massimo Giletti non ha mai parlato, per rispetto dei suoi impegni, anche se non è riuscito a trattenere qualche “frecciatina”. Infatti Giletti ha confessato di essere sereno e che le indagini faranno il loro corso, ma soprattutto di non essersi sentito “fallito” per la decisione dell’editore di sospendere anticipatamente il programma.

“Sono cose che un editore può fare”, ha ricordato il giornalista, che non ha mai lasciato intendere che il ritorno in Rai fosse scontato. Ma come mai 7 anni fa Massimo Giletti lasciò la televisione di Stato? Adesso è tutto più chiaro perché è stato proprio il giornalista a ricordarlo durante un’intervista: “Ho lasciato la Rai perché mi proposero di fare il varietà al posto delle inchieste“.

Quindi si trattò di una scelta professionale, senza alcuno scontro. Giletti desiderava condurre un tipo diverso di trasmissione e così ha fatto. Oggi la Rai, che sta perdendo pezzi importanti, sicuramente darà ampio spazio al giornalista, sperando di mantenere viva l’attenzione del pubblico.