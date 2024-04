Sushi senza riso, una ricetta ugualmente gustosissima: ingredienti e procedimento

Lo sai che puoi fare il sushi a casa senza utilizzare il riso? Si tratta di una ricetta altrettanto gustosa: ecco tutti gli ingredienti.

Oggi è molto comune andare a mangiare il sushi, questo però può essere fatto a casa. Quelli più appassionati si cimentano spesso anche con kit che si possono comprare online che facilitano la preparazione. Solitamente il sushi viene fatto con riso acidulato con l’aceto di riso, pesce crudo, alghe, zenzero, wasabi, soia ed altri elementi che vengono combinati.

Tuttavia non tutti amano il sushi con il riso. Proprio per questo motivo lo puoi fare anche senza l’utilizzo di questo ingrediente. Si tratta, infatti, di una ricetta alternativa e quindi una variante del classico sushi. Ecco qui di seguito gli ingredienti che ti serviranno e come dovrai preparare il sushi senza riso.

La ricetta del sushi senza riso: è facilissima

Come abbiamo appena detto è possibile realizzare il sushi senza utilizzare il riso. Questa ricetta è facilissima da realizzare e ci vogliono solamente pochi minuti di preparazione. Inoltre all’interno non troveremo pesce crudo, ma pesce cotto e quindi potrà essere mangiata anche da chi solitamente non preferisce il pesce crudo.

Ma ecco qui la ricetta: di seguito trovi tutti gli ingredienti che ti serviranno e nel dettaglio tutti i passaggi per la preparazione.

Ingredienti

200 gr di salmone affumicato

1/2 avocado

q.b. gamberi cotti

q.b. crema spalmabile al formaggio light

q.b. semi di sesami bianchi e neri

Preparazione

Prendi la pellicola e ritaglia un pezzo.

Ora prendi il salmone affumicato e disponilo sulla pellicola.

e disponilo sulla pellicola. Crea ora una striscia con le fettine di avocado

Segui con i gamberi.

Infine con la c rema spalmabile al formaggio light .

. Arrotola aiutandoti con la pellicola.

Fai attenzione a premere tutto per bene affinché sia tutto molto stretto.

Chiudi i bordi arrotolando la pellicola.

Metti in freezer per circa 1 o 2 ore.

Trascorso il tempo esci fuori il sushi che hai ottenuto.

Metti in un foglio di carta da forno il sesamo.

Passo il rotolo di sushi nel sesamo ed ecco che è pronto.

Per tagliarlo aiutato con un buon coltello.

Ecco la ricetta alternativa al classico sushi che è un’idea salva-cena fresca e leggera. Servono poi pochissimi ingredienti e al momento dell’assaggio potrai aggiungere la salsa che più preferisci: salsa alla soia o a proprio gusto. Non ti resta che provarla subito anche tu!