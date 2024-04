Guarda attentamente tuo figlio, potrebbe essere un bimbo indaco: un ruolo ben preciso e un’importanza da conoscere

Tuo figlio è un bambino indaco? Chi rientra in questa categoria ha delle caratteristiche ben precise, che è bene conoscere.

Ogni genitore non può che guardare con occhi amorevoli il proprio figlio e cercare di fare il possibile affinché stia bene e sia sereno. Le difficoltà nel percorso di crescita possono esserci, spesso dipendono anche dal suo carattere e dalla capacità che lui/lei può avere di affrontare i momenti complessi.

Non tutti però sanno dell’esistenza di alcuni bambini che possono essere considerati ancora più speciali proprio per una loro peculiarità. Si tratta di quelli che vengono definiti “bambini indaco”, secondo quanto avanzato dalla New Age, ma che non ha niente di scientifico pur essendo una teoria affascinante.

Le caratteristiche dei bambini indaco: tuo figlio lo è?

Ma quali sono le peculiarità dei bambini indaco e perché sono ritenuti diversi dagli altri? Saperlo può utile. La prima a parlare di questo tipo di bambini negli anni ’80 è stata la psicologa Nancy Ann Tappe, che sosteneva di poter capire le persone leggendo i colori della loro aura. Sulla base di quanto emerso dalle sue ricerche, l’aurea di questi bambini sarebbe appunto color indaco.

Ulteriori precisazioni sono poi arrivate da Lee Carroll e dalla moglie Jan Tober, fautori della teoria delle Tappe e autori del libro “The Indigo Children The New Kids Have Arrived”, che appunto descrive i bambini indaco come i “nuovi bambini“. Tutti i bambini indaco, a loro dire, sarebbero dotati di una particolare sensibilità, che li porta a essere creativi ed empatici, al punto tale da riuscire a percepire al meglio e in modo totale le emozioni vissute dalle persone che incontrano.

Non solo, in tutti loro si possono inoltre notare delle grandi doti tecnologiche e intellettive, oltre ad avere un senso della morale che diventerà per loro primario quando saranno più grandi. Ci sono delle caratteristiche ben precise che aiutano a capire se tuo figlio è un bambino indico. Ecco quali sono:

ribelli ad ogni forma di regola o disciplina;

intelligenza spiccata e forte intuito;

ipersensibili;

iperattivi;

grande empatia e immaginazione.

Molti individui, è bene precisarlo, già da bambini si dimostrano iperattivi e ipersensibili, elementi che nella maggior parte dei casi ritroviamo in chi è affetto da ADHD. Parlarne con il proprio pediatra se si nota qualcosa di “strano” può quindi essere utile per capire se sia necessario effettuare qualche approfondimento clinico ed eliminare ogni dubbio.