Problemi con capelli ricci? Il pettine giusto è fondamentale

Se anche tu hai i capelli ricci, sicuramente sai quanto è difficile gestirli soprattutto quando necessitano di essere pettinati. Nodi fastidiosi portano anche a sedute dal parrucchiere piuttosto fastidiose, di quelle che è meglio evitare e proprio per questo motivo sarebbe il caso di provare a eliminare il problema fin dalla radice. La scelta del pettine giusto per i propri scopi è sicuramente la migliore strategia per non avere più dei problemi in questo campo, riuscendo a districare i capelli in autonomia.

Se hai problemi con i capelli ricci, scegli il pettine giusto

Il pettine per i vostri capelli ricci deve essere sicuramente un prodotto di assoluta affidabilità e anche con pochi euro potete risolvere il problema di capelli annodati e in grado di creare fastidio e prurito.

Quando parliamo di pettini è bene ricordarsi che questi non devono essere strutturalmente identici tra loro; prendiamo ad esempio capelli ricci e lisci: questi vanno trattati in maniera diversa se si vuole minimizzare i capelli strappati o si vuole evitare di peggiorare il loro stato di saluto.

Secondo le ricerche scientifiche gli elementi fondamentali che deve avere un buon pettine per ricci sono da ricercarsi nei larghezza dei denti, nell’impugnatura, nella scelta dei materiali utilizzati, nelle dimensioni del pettine e nella fattura della dentatura. I denti larghi, ad esempio, sono necessari per sciogliere correttamente i nodi, l’impugnatura ergonomica permette di adattarsi correttamente alla mano della persona per un movimento fluido e il materiale del pettine lo rende adatto a trasmettere un limitato numero di cariche elettrostatiche (che tendono a far increspare il capello). La fattura del pettine è poi importantissima poiché è direttamente collegata al numero di capelli strappati (in questo caso la plastica leggera e liscia è indispensabile) con ogni movimento della mano.

Come usare il pettine per un trattamento perfetto dei ricci

Sebbene un pettine sia, almeno all’apparenza, molto semplice e facile da utilizzare vogliamo sottolinearvi da vicino come farlo nella maniera corretta per avere un trattamento perfetto dei vostri ricci. La prima cosa che va sottolineata è che i ricci si pettinano dal basso verso l’alto, sebbene sia una scelta logica non tutti lo fanno. Partendo dalla cute infatti rischiamo di annodare ulteriormente i nostri capelli. Se invece procediamo dal basso districheremo i nodi confinanti alle punte e poi man mano arriveremo alla cute. È solo il primo di alcuni trucchetti utili per questo tipo di capello.

